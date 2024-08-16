"Что там за поворот в ад?" — В TikTok показали "аномальную зону" под Бобруйском

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2024 14:12 , Обновлено: 13.11.2024

Белорус опубликовал в социальной сети 35-секундный ролик, на котором видно, как он с пассажиркой ехал по дороге в Бобруйск. В какой-то момент навигатор словно переклинило, и женский голос предупредил: "Через 400 метров — опасность". Правда, только этим устройство не ограничилось и тут же добавило, что ещё ждёт водителя через эти 400 метров.

На кадрах отчётливо слышно, как навигатор предупреждает: “Через 400 метров поворот налево, затем держитесь правее”, “Через 400 метров неровная дорога, “Через 400 метров опасность”, “Через 400 метров проезд перекрыт” и т.д. С одной стороны, смешно, а с другой, что же там всё-таки творится? Пользователи TikTok выдвинули свои версии своеобразной “аномальной зоны”.

Так, одни писали, что “через 400 метров конец плоской земли”, а другие — что “Алиса (навигатор. — Прим. Ред.) просто не была в Беларуси, нормально там всё”. Среди других комментариев были и такие:

“Это наш Бобруйск, товарищи. Аномальная зона”.

“Что там за поворот в ад?”

“Третий год смотрю эту развязку в TikTok и морально готовлюсь к ней”, — написал один из пользователей соцсети, на что автор видео ему ответил: “Отличная развязка, весёлая”.

“Просто через 400 метров Могилёвская область”, — прокомментировал ещё кто-то, судя по всему, связав это с тем, что в последнее время регион пестрит новостями об изобилии диких и странных животных.

“Так что было-то через 400 метров? Любопытство съедает…” — обратился к автору ролика другой белорус и получил ответ, что “проехали легко”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Instagram появилось видео, снятое, как утверждает автор, в лесах Могилёвской области. На кадрах запечатлён зверь, который не встречается в дикой природе Беларуси — кенгуру, с характерным длинным хвостом и строением тела.

«Надо организовать поиски» — В лесах Могилёвщины заметили «кенгуру». Что произошло на самом деле?