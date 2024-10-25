В МВД предупредили белорусов о 40 тыс. камер, которые фиксируют не только скорость. Где и что тестируют?

Опубликовано: 25.10.2024 12:53 , Обновлено: 25.10.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что в Минске начали тестировать систему автоматической фиксации нарушений ПДД. В частности, речь идёт о том, чтобы регистровать нарушения, связанные с проездом на красный сигнал светофора. Кроме того, за наиболее "грубые" проступки, совершённые повторно, Кубраков призвал применять "самые жёсткие меры", вплоть до уголовного наказания.

Глава МВД рассказал, что за последние 4 года число видеокамер на белорусских дорогах увеличилось в несколько десятков раз и уже превысило 40 тысяч штук. По словам Ивана Кубракова, камеры не только фиксируют нарушения ПДД, но и помогают выявлять водителей без прав.

”…Также сегодня в тестовом режиме в Минске проводится апробирование системы автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, проезда на запрещающий сигнал светофора”, – рассказал министр внутренних дел. Он подчеркнул, что нужно ужесточить наказание за некоторые нарушения ПДД и применять уже уголовную, а не административную ответственность. Правда, о каких именно идёт речь, не уточнил.

Новые изменения в ПДД, по словам Кубракова, нужны из-за увеличения конфликтов на дороге, в которые всё чаще оказываются втянуты велосипедисты и те, кто предпочитает передвигаться на СПМ — средствах персональной мобильности (гироскутерах, моноколёсах, электросамокатах и т.п.).

Ранее Telegraf.news писал, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

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Кроме того, в соцсети TikTok появилось видео, снятое у пешеходного перехода на столичной улице Бумажкова, который точно претендует на звание самого контролируемого перехода Минска. Прямо перед ним установили столб, на котором повесили сразу шесть видеокамер. У большинства интернет-пользователей возник закономерный вопрос — для чего так много? Однако, нашлись и те, кто заявил, что это не предел и “ещё одной не хватает”.

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