В центре Минска после закрытия моста появились пробки. Как объезжать с утра?

Опубликовано: 10.02.2025 09:04 , Обновлено: 10.02.2025

Утро понедельника 10 февраля ознаменовалось для минчан новыми транспортными трудностями. Закрытие на длительный ремонт путепровода, соединяющего улицу Московскую с проспектом Независимости (через железнодорожные пути станции Минск-Пассажирский), привело к семибалльным пробкам в столице.

По данным сервиса Яндекс.Карты, уровень пробок в Минске в 8:45 достиг «бордового» уровня. Наиболее сложная ситуация наблюдается на объездных путях, ведущих к центру, в том числе рекомендованных столичной ГАИ.

Фото: Яндекс.Карты

Основные заторы зафиксированы:

На улицах Маяковского и Свердлова.

На перекрёстках улиц Московской, Домашевской и площади Мясникова.

На улице Жуковского.

На проспекте Дзержинского.

На проспекте Жукова по направлению к станции метро «Пушкинская», включая и трёхуровневую развязку с проспектом Дзержинского.

На улице Кальварийской (на участке между станциями метро «Пушкинская» и «Молодёжная»).

На улицах Толстого и Аранской (первое транспортное кольцо).

На перекрёстке улиц Немига, Романовская Слобода и Городской Вал.

Ситуацию усугубляют дорожно-транспортные происшествия, зафиксированные:

На проспекте Дзержинского (в районе развязки с первым кольцом).

На перекрёстке улиц Свердлова и Бобруйская.

На улице Кальварийской.

На трёхуровневой развязке.

Таким образом, первый рабочий день после закрытия важного путепровода продемонстрировал, что автомобилистам, вероятно, придётся корректировать свои маршруты и/или закладывать дополнительное время на дорогу.

Ранее журналисты Telegraf.news передавали советы столичной ГАИ, как объезжать закрытый участок.

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