В центре Минска после закрытия моста появились пробки. Как объезжать с утра?
Утро понедельника 10 февраля ознаменовалось для минчан новыми транспортными трудностями. Закрытие на длительный ремонт путепровода, соединяющего улицу Московскую с проспектом Независимости (через железнодорожные пути станции Минск-Пассажирский), привело к семибалльным пробкам в столице.
По данным сервиса Яндекс.Карты, уровень пробок в Минске в 8:45 достиг «бордового» уровня. Наиболее сложная ситуация наблюдается на объездных путях, ведущих к центру, в том числе рекомендованных столичной ГАИ.
Основные заторы зафиксированы:
- На улицах Маяковского и Свердлова.
- На перекрёстках улиц Московской, Домашевской и площади Мясникова.
- На улице Жуковского.
- На проспекте Дзержинского.
- На проспекте Жукова по направлению к станции метро «Пушкинская», включая и трёхуровневую развязку с проспектом Дзержинского.
- На улице Кальварийской (на участке между станциями метро «Пушкинская» и «Молодёжная»).
- На улицах Толстого и Аранской (первое транспортное кольцо).
- На перекрёстке улиц Немига, Романовская Слобода и Городской Вал.
Ситуацию усугубляют дорожно-транспортные происшествия, зафиксированные:
- На проспекте Дзержинского (в районе развязки с первым кольцом).
- На перекрёстке улиц Свердлова и Бобруйская.
- На улице Кальварийской.
- На трёхуровневой развязке.
Таким образом, первый рабочий день после закрытия важного путепровода продемонстрировал, что автомобилистам, вероятно, придётся корректировать свои маршруты и/или закладывать дополнительное время на дорогу.
Ранее журналисты Telegraf.news передавали советы столичной ГАИ, как объезжать закрытый участок.
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