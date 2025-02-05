"Минсктранс" предупредил об изменении расписания 7 автобусов и 5 троллейбусов до конца года

Опубликовано: 05.02.2025 17:22 , Обновлено: 05.02.2025

Госпредприятие "Минсктранс" предупредило об изменении расписания движения 7 автобусов и 5 троллейбусов из-за капитального ремонта путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости в столице. По новому расписанию транспорт должен начать ходить с 8 февраля.

По [link href=“https://t.me/minsktrans_official/17163” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] “Минсктранса”, изменения будут действовать, пока будут ремонтировать путепровод, а это, по планам, до 1 декабря 2025-го. Так, по обновленному расписанию будут ходить автобусы № 40 , 47С , 50С , 78 , 100 , 111 , 190Э и троллейбусы № 4 , 7 , 36 , 44 , 58 .

За актуальным расписанием в “Минсктрансе” посоветовали обращаться на сайт предприятия в раздел «Расписание городских и пригородных маршрутов» (то есть [link href=“https://minsktrans.by/lookout_yard/Home/Index/minsk#/routes/bus” target=“_blank” rel=“noopener”] сюда [/link]) в день совершения поездки.

Также предприятие предупредило о возможных отклонениях от расписания движения из-за скопления другого транспорта на трассах указанных маршрутов.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Минска рассказала, как водителям объезжать этот путепровод, капитальный ремонт которого запланировали. В ведомстве сообщили, что ограничат движение всех видов транспорта, кроме маршрутного, на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.

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