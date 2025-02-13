Новая норма? В Минске четыре дня подряд регистрировали 6-балльные пробки и задержки общественного транспорта

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Опубликовано: 13.02.2025 09:21 , Обновлено: 13.02.2025

Четвёртый день подряд столичные автомобилисты утром и вечером сталкиваются с серьёзными заторами в центре Минска из-за закрытого путепровода на пересечении улицы Московской и проспекта Независимости. Стоять в них приходится не только автомобилям, но и общественному транспорту, что неизбежно приводит к задержкам в графике движения, которые могут доходить до получаса. Кажется, 6-балльные пробки грозят стать новой нормой для белорусской столицы.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на 9:00 традиционные утренние пробки всё ещё не “рассосались”в центре Минска - они достигали 6 баллов на тех улицах, по которым Госавтоинспекция рекомендовала водителям объезжать закрытый на ремонт участок. На отдельных участках загруженность дорог достигала “бордового” уровня.

При этом, по данным сервиса, такая ситуация вызвана не только мелкими ДТП, которые нередко становятся основной причиной осложнения ситуации на дорогах, особенно в условиях утреннего час пика. Немало “бордовых” участков (то есть максимально загруженных, на которых авто продвигаются очень медленно) в центре и там, где не сообщалось об авариях.

Скриншот сервиса Яндекс.Карты

О непростой ситуации на дорогах свидетельствуют и оперативные данные государственного предприятия “Минсктранс”. Сообщения о существенных задержках общественного транспорта по утрам теперь появляются в их официальном Telegram-канале регулярно с понедельника, 10 февраля.

Так, утром в четверг, 13 февраля, задерживался транспорт из-за заторов на следующих улицах:

на 20 минут - Свердлова, Маяковского, Аранская,

на 23 минуты - Филимонова.

Как лучше объезжать закрытый на ремонт участок?

В Госавтоинспекции автомобилистам перед закрытием моста в центре Минска рекомендовали перестроить привычные маршруты, уходя в объезд по следующим улицам:

Объезд перекрытого участка ГАИ рекомендовало совершать по следующим улицам и проспектам:

проспект Машерова;

проспект Независимости;

улица Ульяновская;

улица Свердлова;

улица Маяковского;

улица Аэродромная;

проспект Жукова;

проспект Дзержинского;

улица Кальварийская;

улица Домашевская.

Ранее Telegraf.news сообщал, что из-за закрытого моста также изменилось расписание движения 7 автобусов и 5 троллейбусов.

«Минсктранс» предупредил об изменении расписания 7 автобусов и 5 троллейбусов до конца года