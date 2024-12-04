Нужно ли платить за санки и лыжи в маршрутках? В МАП Беларуси объяснили

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Опубликовано: 04.12.2024 16:15 , Обновлено: 04.12.2024

Учитывая погоду за окном и прогнозы синоптиков, санки и лыжи этой зимой могут не пригодиться. Однако исключать такую возможность всё-таки не стоит. В связи с этим в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, нужно ли платить белорусам за провоз "зимнего" инвентаря в автобусах и маршрутках.

Согласно правилам автомобильных перевозок, пассажир имеет право на бесплатную перевозку одного места маломерной ручной клади или длинномерных предметов длиной до 151 сантиметра. Также он может взять с собой среди прочего и лыжи (сноуборд), главное, чтобы они были в чехле, а сумма измерений по высоте, ширине и длине не превышала 200 сантиметров, объяснили в Ассоциации перевозчиков.

Кроме того, бесплатно взять с собой в поездку можно и детские санки. Обязательным условием является то, чтобы все эти предметы перевозились не вместе с багажом, а вместо него. То есть требовать безвозмездного провоза одновременно и лыж, и санок, и объёмного чемодана нельзя. На практике, впрочем, такие вопросы решаются именно в пользу пассажиров, особенно, если в багажном отделении хватает мест, заверили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, при какой температуре за окном водители обязаны включать отопление в салоне. Оказывается, в большинстве своём это делается по запросу пассажиров, однако существуют правила автомобильных перевозок, в которых указан конкретный показатель.

При какой температуре в маршрутках должны включать печку? В Ассоциации перевозчиков ответили белорусам

Также мы рассказывали, может ли ребёнок самостоятельно ездить в автобусе. Речь, естественно, идёт о тех, кому ещё не исполнилось 18 лет. В МАП уточнили, что такие ситуации бывают довольно часто. Мама или папа приводят ребёнка к автобусу и просят довезти до другого города, где его встретит бабушка. Однако законно ли это?

«Там бабушка встретит» — Можно ли белорусам отправлять ребёнка одного в другой город? Всё зависит от возраста и маршрута

Кроме того, мы писали, что один из белорусских перевозчиков во время ремонта своего микроавтобуса решил немного модернизировать салон. Он установил систему, которая позволит контролировать поведение пассажиров в пути.

Белорусский перевозчик установил в маршрутке систему слежения за пассажирами. После чего включится сигнализация?