Белорусский перевозчик установил в маршрутке систему слежения за пассажирами. После чего включится сигнализация?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2024 08:32 , Обновлено: 16.08.2024

Один из белорусских перевозчиков во время ремонта своего микроавтобуса решил немного модернизировать салон. Он установил систему, которая позволит контролировать поведение пассажиров в пути.

Так, находчивый водитель соединил все замки ремней безопасности в единую сеть, сообщили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП). Теперь информацию о том, пристегнулся пассажир в его маршрутке или нет, он сможет увидеть на специальном табло с контрольными лампами на передней панели микроавтобуса.

Как рассказал перевозчик, для каждого сиденья — отдельный индикатор. Как только он заметит, что лампочка загорелась, он “сразу напомнит, мол, восьмое место, необходимо снова пристегнуться”. По сути, это сигнализация о нарушении.

Водитель убежден, что это “позволит контролировать поведение пассажиров в пути”. Также, по его мнению, у людей “станет меньше соблазна отстегнуть ремень”.

Под Новогрудком маршрутка протаранила телегу — водитель скончался, ещё шестеро в больнице

К слову, в МАП заявили, что “упрямых нарушителей” можно высадить, так как “нежелание пассажира соблюдать правила перевозок или ПДД по закону может стать основанием для прекращения поездки”.

Пока такой системой оборудовали один бус. Однако, возможно, перевозчик установит ее и в других.

Зачем же нужна такая модернизация? Во-первых, дело в безопасности пассажиров. А во-вторых, как отметили в МАП, это позволит перевозчику сэкономить на штрафах, так как чаще за непристегнутого пассажира наказывают именно водителя.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске на проспекте Победителей маршрутка столкнулась с автомобилем Tesla. В столичной ГАИ привели видео, на котором заметен момент столкновения.

ГАИ показала на видео, как в Минске маршрутка столкнулась с Tesla