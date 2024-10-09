При какой температуре в маршрутках должны включать печку? В Ассоциации перевозчиков ответили белорусам

Опубликовано: 09.10.2024 14:35 , Обновлено: 09.10.2024

Межрегиональная ассоциация перевозчиков рассказала, при какой температуре за окном водители обязаны включать отопление в салоне. Оказывается, в большинстве своём это делается по запросу пассажиров, однако существуют правила автомобильных перевозок, в которых указан конкретный показатель.

Такая температурная «отсечка» составляет ни много ни мало — +5°C. При этом в Межрегиональной ассоциации перевозчиков уточнили, что никто не запрещает включать печку, если на улице чуть теплее, но обстановка в салоне “того требует”. Там заверили, что чаще всего водители “ориентируются на запросы пассажиров”. При этом в организации добавили, что многие маршрутки оборудованы дополнительными автономными обогревателями, “поэтому даже в самые сильные холода” в салоне комфортная температура.

“Однако, если судить по прогнозу погоды, в ближайшие дни может понадобится работа всех климатических систем маршрутки. Днём обещают почти летнее тепло (хоть бы не потребовали кондиционер включать), а ночью – почти зимний холод (помним нюансы про печку)”, — отметили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

Кстати, а что по погоде?

По данным Белгидромета, в четверг, 10 октября, будет облачно с прояснениям и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах белорусам пообещали слабый туман. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться в пределах +6..+12°С, а по западу Беларуси до +14°С. Днём же столбик термометра, по словам синоптиков, поднимется до отметки +15..+21°С, а по югу воздух прогреется до +23°С.

В пятницу, 11 октября, будет всё так же облачно, ночью с прояснениями. В тёмное время суток, преимущественно по западной половине, а утром и днём на большей части территории пройдут дожди. Более того, в светлое время суток специалисты Белгидромета предупредили о сильных осадках и возможных грозах местами по Республике. После заката температура воздуха составит +9..+15°С, а днём поднимется до максимальной отметки от +12°С по западу до +21°С по юго-востоку страны.

В субботу, 12 октября, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днём по востоку страны пройдут дожди, возможен слабый туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +2°С по западу и до +11°С по востоку страны, а днём воздух прогреется до +8..+14°С, пообещали синоптики.

Ранее Telegraf.news писал, что американские климатологи и метеорологи в эти дни с интересом наблюдают за развитием полярного вихря, от которого напрямую зависит то, какой будет грядущая зима. Предварительные выводы специалистов говорят о том, что таким слабым, как сейчас, в начале октября, он не был с 1981 года, а значит, нужно готовиться к очередным природным аномалиям.

Какой будет зима 2024/2025 в Беларуси? Синоптики рассказали, как на морозы и снегопады повлияет слабый полярный вихрь