"Там бабушка встретит" — Можно ли белорусам отправлять ребёнка одного в другой город? Всё зависит от возраста и маршрута

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Опубликовано: 22.05.2024 17:14 , Обновлено: 22.05.2024

В преддверии лета в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, может ли ребёнок самостоятельно ездить в автобусе. Речь, естественно, идёт о тех, кому ещё не исполнилось 18 лет. В организации уточнили, что такие ситуации бывают довольно часто. Мама или папа приводят ребёнка к автобусу и просят довезти до другого города, где его встретит бабушка. Однако законно ли это?

“Если говорить коротко, то всё зависит от возраста ребёнка и маршрута автобуса. Например, в пригородных и городских автобусах, согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров, без сопровождения взрослых дети могут ездить с 7 лет” , — отметили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

Если речь идёт о междугородних автобусах, то здесь подросток может передвигаться один только с 14 лет: дети младшего возраста обязательно должны быть в сопровождении взрослых. С 16 лет при наличии всех необходимых документов разрешено ездить без родителей по международным маршрутам, объяснили в организации.

Также там затронули не менее важную тему перевозки самых маленьких пассажиров. Специалисты отметили, что некоторые родители почему-то считают, что для малыша в возрасте одного-двух лет не нужен билет. Они спокойно садят его к себе на колени и думают, что всё делают правильно. Однако у водителей автобусов и маршруток на этот счёт другое мнение. Дело в том, что билет покупать действительно не нужно, однако перевозка непристёгнутых пассажиров строго запрещена.

Помимо этого, существует правило, согласно которому водитель не имеет права провозить людей сверх допустимого количества. Другими словами, если, например, в маршрутке 20 мест и все билеты проданы, ребёнок будет 21-м пассажиром по счёту. А это уже нарушение, подчеркнули в Межрегиональной ассоциации перевозчиков. Там добавили, что в такой ситуации куда безопаснее будет приобрести для малыша отдельный билет. Да и ехать на отдельном кресле гораздо удобнее.

Ранее Telegraf.news писал, что с наступлением тёплых дней многие семьи планируют поездки за город. В связи с этим вопрос о безопасности ребёнка в автомобиле становится особенно актуальным. Эксперты сходятся во мнении — есть одно место, которое наиболее безопасно для ребенка. Однако не каждый автомобиль подходит для этого.

Какое место в машине самое безопасное для ребенка? Оказывается, не за водителем