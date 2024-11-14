«Невозможно обеспечить уровень цен и время подачи» - В белорусском «Яндекс Go» объявили о сокращении таксистов на 25%

Опубликовано: 14.11.2024 19:15 , Обновлено: 15.11.2024

Сервис "Яндекс Go" заявил, что после начала работы реестра автоперевозок с 1 ноября количество таксистов, которые сотрудничают с компанией, во всей Беларуси уменьшилось на 25%, а в Минске - на 35%. Из-за этого, по словам представителя компании, система заказа машины стала устанавливать повышающий цену поездки коэффициент.

“По данным нашего сервиса, в первые дни работы реестра число водителей на линии сократилось в среднем на 25% по стране и на 35% в Минске. Жители, которые хотели заказать машину, заметили, что ожидание стало часто занимать больше времени, а стоимость поездок по привычному маршруту могла увеличиться”, - рассказал руководитель «Яндекс Go» в странах СНГ Кирилл Свинцов.

По его словам, количество водителей уменьшилось, а количество клиентов - нет, поэтому в системе стал срабатывать повышающий стоимость поездки коэффициент. “Если алгоритм не увеличит цену, в приложении мы часто будем видеть «Нет свободных машин». При том количестве водителей, которые выполняют заказы с помощью нашего сервиса сейчас, невозможно обеспечить уровень цен и время подачи, которые мы знали до 1 ноября”, - утверждает Свинцов.

По его мнению, сбалансировать спрос и предложение (чтобы водителей было достаточно для выполнения заказов) можно только путем увеличения количества таксистов в этом новом реестре. По оценке руководителя “Яндекс Go” в СНГ, в случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, а также исчезнет возможность обеспечить вывоз пассажиров в часы пик.

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Реестр - “хорошая инициатива”

При этом введенный реестр “как инструмент повышения прозрачности отрасли” в “Яндекс Go” назвали “хорошей инициативой, работающей во многих странах”. Но, по видению Свинцова, “важно смягчить требования к оснащению автомобиля”.

“Так как затраты на подготовку всего необходимого для вступления в реестр для многих водителей превышают их месячный доход, это может быть критично для водителей с частичной занятостью, а их большинство … Как я уже говорил ранее, значительно поможет упростить вступление в реестр введение статуса самозанятых для водителей”, - передал его слова портал Onliner.

Что уже сделали Минтранс и Совмин

К слову, Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси и правительство уже приняли некоторые изменения по реестру. Так, срок прохождения курсов по повышению квалификации для водителей сдвинули на 1 марта 2025 года, а с 3 ноября Совмин своим постановлением №809 разрешил не вносить в реестр сведения о трудовом договоре.

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[info_b]Кстати, как написал Onliner, водители перед заявкой на включение в реестр должны потратить порядка 3000 белорусских рублей, чтобы машина соответствовала требованиям. Так, в авто нужно установить таксометр со встроенным средством контроля налоговых органов и видеорегистратором, также нужно сделать оклейку и прикрепить опознавательный фонарь.[/info_b]

Что отвечают в Минтрансе на жалобы

Журналисты портала Tochka.by в первые же дни работы реестра перевозчиков обратились за комментарием по поводу резкого роста цен на такси в Минтранс. В пресс-службе ведомства заявили, что о ситуации проинформированы, но комментарии пообещали дать лишь после «более детального изучения всех данных».

«Анализируем сейчас все данные. Проводим мониторинг», – отчитались в Минтрансе в начале ноября.

Отметим, что начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий 23 октября заявлял, что в ведомстве «не прогнозируют повышения тарифов».

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