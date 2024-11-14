"Доехал за 8,4 рубля вместо 20" — Белорусы придумали, как меньше платить за такси. Пользователи TikTok назвали лайфхак "сомнительным"

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Опубликовано: 14.11.2024 16:37 , Обновлено: 15.11.2024

C 1 ноября в Республике изменились условия работы сервисов такси. Отныне все водители и машины должны быть зарегистрированы в специальном реестре, работать без которого нельзя. В связи с этим многие белорусы начали жаловаться на завышенные цены, однако тут же придумали лайфхак, как этого избежать. Один из активных пользователей TikTok рассказал, в чём её суть, однако в комментариях назвали подобную уловку "сомнительной".

По словам мужчины, для того, чтобы сэкономить, нужно вызвать не водителя, как обычно, а… доставку — экспресс или грузовую. При этом важно отметить, что вам необходимо одно посадочное место, и вуаля — цена становится в несколько раз ниже.

Однако мнения в комментариях разделились. Одни пользователи TikTok назвали способ “гениальным” и рассказали, что “так раньше ездили студенты”. Другие обратили внимание, что на заказ по доставке может приехать курьер на мопеде или велосипеде, а за заказ неправильного тарифа и вовсе могут заблокировать доступ к сервису. По словам третьих, водитель элементарно может отказать.

“Нельзя. Это уже не доставка, а пассажирская перевозка с багажом”, — выразила мнение одна из подписчиц видеоплатформы. Другая добавила: “Если пассажир вызывает доставку и сам хочет ехать, он может быть послан…”

“Работает! Доехал на “экспресс” за 8,4 вместо 20 рублей на “эконом”, — поделился собственным опытом ещё кто-то в комментариях. Другой ответил: “Я просто в шоке, как люди привыкли ездить за 2 рубля, что если сейчас цена чуть выше, то готовы лайфхаки разные придумывать”.

”…И пришёл пеший курьер. И ты вместе с ним пошёл пешком”, — прозрачно намекнул на сомнительность данной идеи очередной белорус, на что автор ролика написал: “Как повезёт. Поэтому и говорю, надо звонить и уточнять”.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 ноября в Беларуси полноценно заработали основные положения президентского указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». В первые же дни граждане начали жаловаться на взлетевшие цены на такси, а также на то, что машин стало заметно меньше, из-за чего время ожидания заметно увеличилось. Минитранс, в свою очередь, пообещал “проанализировать” ситуацию на рынке такси.

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