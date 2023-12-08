В Жодино внедорожник выехал на пешеходную дорожку и сбил трех человек

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Опубликовано: 08.12.2023 09:48 , Обновлено: 08.12.2023

В ГАИ Минской области сообщили, что 7 декабря в 7:00 утра Nissan X-Trail сбил трех пешеходов. Причем ДТП произошло не на проезжей части, а на пешеходной дорожке.

По данным ГАИ, 65-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Смолевичей в направлении Борисова наехал на 41-летнюю женщину и двух мужчин, 61 и 42 лет.

“Как выяснилось, водитель выехал на полосу встречного движения по причине образования обледенения на лобовом стекле. В результате ДТП пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы”, - сообщили в ГАИ.