"Белтехосмотр" поменял правила установки отметок ТО с 6 декабря

Опубликовано: 07.12.2023 08:45 , Обновлено: 07.12.2023

С 6 декабря "Белтехосмотр" ввел новый механизм переноса отметки о прохождении техосмотра. Теперь для этого необходимо писать отдельное заявление, как и прежде - оплачивать услугу по внесению изменений в ранее выданные регистрационные документы и только после этого информацию будут передавать в ГАИ. Узнали, выросли ли цены на услуги после изменения процедуры.

Перенести отметку о прохождении ТО в Беларуси до недавнего времени можно было в следующих случаях:

при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства,

при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства,

при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра,

при регистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Для этого достаточно было лишь оплатить услугу (12,9 рубля) и предоставить документы, подтверждающие факт выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Однако, процедуру скорректировали после принятия постановления Совмина №791 от 20 ноября 2023 года. Как пояснил в интервью порталу av.by начальник управления организации гостехосмотра Михаил Михаловский, с 1 января 2024 года при внесении изменений в документы, связанные с госрегистрацией транспортного средства, выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства при его утрате (или хищении), а также утрате (или хищении) разрешения на допуск к участию в дорожном движении в период срока его действия, новое разрешение на допуск к участию в дорожном движении выдавать не будут .

“Информация об измененных и вновь выданных регистрационных документах помещается в автоматизированную информационную систему, ведение которой осуществляется УП “Белтехосмотр”, путем получения соответствующих сведений из автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы”, - такое нововведение прописано в постановлении Совмина.

Как пояснил Михаловский, на реализацию этого постановления организациям дали два месяца. Именно поэтому в “Белтехосмотр” на время интеграции баз данных и автоматизированной информационной системы для удобства автомобилистов с 6 декабря ввели новый механизм переноса отметки ТО через заявление.

При этом стоимость услуги осталась прежней - 12,9 рубля , а сам образец заявления можно скачать на сайте “Белтехосмотра”. Там же указаны все реквизиты для оплаты и инструкция, как оплатить услугу через ЕРИП.

Напомним, разрешения о прохождении техосмотра в электронном виде “Белтехосмотр” пообещал выдавать уже в январе 2024 года.

Стало известно, когда белорусским водителям начнут выдавать электронные разрешения о прохождении техосмотра

Ранее, как сообщал Телеграф, в “Белтехосмотре” напомнили белорусским водителям о документах, которые обязательно нужно подготовить перед тем, как отправиться на диагностическую станцию. Без них некоторые автомобили не смогут пройти техосмотр из-за нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу чуть больше года назад.

«Белтехосмотр» назвал документ, без которого не все белорусы пройдут техосмотр