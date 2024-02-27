ГАИ объявила «локальные мероприятия» в Минске. Кого собрались ловить?

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Опубликовано: 27.02.2024 11:11 , Обновлено: 27.02.2024

Госавтоинспекция Минска уведомила автовладельцев и пешеходов о проведении профилактических мероприятий на дорогах. Они должны продлится 2 дня.

С 27 по 28 февраля ГАИ Партизанского района столицы решили патрулировать особо напряженные участки дорог. “Локальные профилактические мероприятия” направлены на предупреждения ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Особое внимание пообещали обратить на водителей, обязующихся предоставлять преимущества в движении. Граждане, пребывающие на проезжей части в нетрезвом виде, и те, кто своим поведением создает опасные ситуации на дороге, также понесут ответственность.

Не останутся без внимания и пешеходы, нарушающие ПДД, рассказали подробности в госагенстве “Минск-Новости”. Вместе с инспекторами ГАИ в ходе проведения профилактических мероприятий решили задействовать иные службы милиции общественной безопасности.

Наряды ДПС запланировали дежурить у аварийно-опасных пешеходных переходах и местах массового скопления людей.

Ранее Телеграф писал о том, что ГАИ запретила требовать от водителей маршруток.

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