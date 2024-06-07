В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.06.2024 15:09 , Обновлено: 07.06.2024

Госавтоинспекция Гомельской области лишила прав двух водителей, изучив видео из интернета и с камер видеонаблюдения. Как рассказали в ведомстве, водителей привлекли к административной ответственности за "опасные маневры".

Первый случай камеры зафиксировали на улице Советской в Гомеле. Как сообщили в ГАИ, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, продолжил ехать по встречной полосе, обогнав при этом весь попутный поток транспорта.

А на улице Интернациональной водитель поступил по-другому. Не доехав до перекрестка, он выехал на “встречку”, пересек двойную сплошную и, продолжая ехать по встречной полосе, повернул налево в сторону улицы Гагарина на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция напомнила, что водителю, который нарушил правила обгона либо выезда на полосу встречного движения, грозит штраф в размере от двух до 10 базовых величин (от 80 до 400 рублей) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до одного года или без лишения.

К слову, в эти дни ГАИ проводит профилактические акции в разных областях Беларуси, направленные в том числе на предупреждение ДТП, которые возникают из-за нарушений обгона и выезда на полосу встречного движения.

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