ГАИ выписала 7 протоколов водителю в Бресте после просмотра его ролика в TikTok. Что там было?
Госавтоинспекция составила семь административных протоколов на брестского водителя после просмотра его ролика в TikTok. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, парень "создал угрозу безопасности дорожного движения" во время поездки.
Сотрудники ГАИ смогли установить личность водителя BMW: им оказался 22-летний местный житель. В ведомстве перечислили, за что инспекторы выписали протоколы парню:
- за невыполнение требований дорожных знаков и дорожной разметки,
- за нарушение правил проезда перекрестков,
- за отсутствие страхового свидетельства,
- за управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком.
Ролик в TikTok сотрудники брестской ГАИ обнаружили при “мониторинге интернет-ресурсов”. В УВД Брестского облисполкома заверили, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат выявлять нарушения водителей с помощью интернета.
Правоохранители также напомнили, что беспечность на дороге может привести не только к штрафам и лишению прав, но и к уголовной ответственности.
Ранее Telegraf.news сообщал, что ГАИ Гомельской области лишила прав двух водителей после просмотра видео также из интернета и с камер видеонаблюдения. Водителей привлекли к административной ответственности за “опасные маневры”.
В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?