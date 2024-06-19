ГАИ выписала 7 протоколов водителю в Бресте после просмотра его ролика в TikTok. Что там было?

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Опубликовано: 19.06.2024 14:51 , Обновлено: 19.06.2024

Госавтоинспекция составила семь административных протоколов на брестского водителя после просмотра его ролика в TikTok. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, парень "создал угрозу безопасности дорожного движения" во время поездки.

Сотрудники ГАИ смогли установить личность водителя BMW: им оказался 22-летний местный житель. В ведомстве перечислили, за что инспекторы выписали протоколы парню:

за невыполнение требований дорожных знаков и дорожной разметки,

за нарушение правил проезда перекрестков,

за отсутствие страхового свидетельства,

за управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком.

Ролик в TikTok сотрудники брестской ГАИ обнаружили при “мониторинге интернет-ресурсов”. В УВД Брестского облисполкома заверили, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат выявлять нарушения водителей с помощью интернета.

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Правоохранители также напомнили, что беспечность на дороге может привести не только к штрафам и лишению прав, но и к уголовной ответственности.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ГАИ Гомельской области лишила прав двух водителей после просмотра видео также из интернета и с камер видеонаблюдения. Водителей привлекли к административной ответственности за “опасные маневры”.

В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?