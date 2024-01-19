«Три дня работы» – На «БЕЛДЖИ» рассказали, что будет с продажами и очередями за Geely в Беларуси

Опубликовано: 19.01.2024 13:49 , Обновлено: 19.01.2024

Александр Лукашенко в пятницу, 19 января, побывал на СЗАО «БЕЛДЖИ». Он заявил, что «в стране производят грузовики, самосвалы, автобусы, но менее развито было производство легковых авто». Что потребовал и какой «один вопрос» остался для производителей в Беларуси?

Говоря о том, что в стране производят грузовики, самосвалы, автобусы, Лукашенко потребовал, чтобы в этой линейке был и легковой автомобиль.

«Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра – кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», – сказал Президент.

Лукашенко отметил важность развития сотрудничества с китайскими партнерами, которые «обладают современными компетенциями в автомобилестроении». И сказал, что для производителей в Беларуси остается один вопрос – локализация: «Нам надо самим производить больше».

На территории предприятия Лукашенко увидел парковку с готовыми автомобилями: «Говорят, на покупку автомобилей очередь, а тут забит склад». В ответ услышал, что «это лишь трехдневный объем производства». Что продукция поставляется покупателям как в Беларуси, так и в России. А у дилеров в Беларуси в настоящее время находится порядка 800 авто.

Лукашенко поставил задачу к 1 января 2025 года выйти на серийное производство электромобилей на базе автомобиля модели Belgee X50.

Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае

[info_b]Сегодня производство легковых авто развивается в Беларуси в основном по двум направлениям. Во-первых, это СЗАО «БЕЛДЖИ». Второе недавно появившееся направление – сотрудничество с китайским производителем FAW по марке «Хунци», сообщили на портале Президента.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Белорусская автомобильная ассоциация отчиталась о продажах легковых автомобилей в декабре 2023 года. В прошлом месяце они зафиксировали “впечатляющие рекордные” объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ и в целом “уверенный рост” рынка новых авто в Беларуси.

В Беларуси зафиксировали «рекордные объемы продаж» автомобилей ГАЗ — БАА