На белорусских дорогах насчитали 21 тыс. кв. метров ям. В какой области ситуация хуже всего?

Опубликовано: 17.03.2024 12:31 , Обновлено: 17.03.2024

Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак 16 марта в эфире белорусского телевидения рассказал о ситуации с ремонтом автомобильных дорог. Он назвал приблизительную площадь ям на белорусских дорогах и сообщи, в каком регионе страны ситуация с ямочным ремонтом складывается наихудшим образом.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1” Анатолий Сивак заявил, что с начала года работники дорожных служб уже залатали ямы на площади 160 тыс. кв. метров:

90 тыс. кв. метров - на дорогах республиканского значения,

70 тыс. кв. метров - на дорогах местного значения.

По его словам, залатать осталось ещё 21 тыс. кв. метров “небольших ям” на асфальтовых дорогах, причём большая часть из них находится на территории Могилевской области. Лучше всего ситуация с ямочным ремонтом, словам вице-премьера, обстоит в Гродненской области.

Сивак заявил, что в 2024 году белорусские власти решили направить на восстановление дорог “рекордные” 2,1 млрд рублей, при этом по поручению президента пообещали “больше смотреть в сторону местных дорог”, в том числе тех, которые ведут от районных центров до крупнейших областных городов.

В планах по модернизации и восстановлению дорог в этом году, по словам вице-премьера, 140 белорусских агрогородков.

Лукашенко поручил восстановить все белорусские дороги к 9 мая

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу навести порядок и восстановить дорожное полотно на всех белорусских дорогах к 9 мая, потребовав спрашивать за качество работ с исполнителей.

“Должен быть результат. Обратите на это внимание. И организовывайте людей. Не хотят люди сами себе чего-то сделать во дворе - хорошо, ждите. Когда-нибудь через год-два-три приедем, сделаем. Захотят - помогите людям”, - поручил Лукашенко.

Прокуратура завела уголовное дело из-за поддельного ремонта «трассы смерти для подвески» под Гомелем

Ранее Телеграф рассказал, что на днях стало известно об уголовном деле, которым завершилась прокурорская проверка ситуации с ремонтом дорог в Речицком районе Гомельской области. Её пришлось провести после многочисленных жалоб в Сети от автомобилистов на плачевное состояние трассы М-10, которую интернет-пользователи окрестили “магистралью смерти для подвески и колес”. По данным прокуратуры, из-за многочисленных ям на дорожном полотне на данном участке дороги произошлоболее 26 ДТП с механическими повреждениями колес транспортных средств.

«Смотри, как лавирует молочник веселый» — Белорусы пожаловались на магистраль смерти для подвески и колес

О графике работ по устранению “критичной ямочности” во дворах и подъездах Минска ранее также рассказал гендиректор Минского городского жилищного хозяйствв Марина Толстик. Работы разделили на два вида: частичный ремонт и полная замена покрытия, причем к последней категории будут относиться 60% всех запланированных работ.

В ЖКХ рассказали, когда устранят «критичную ямочность» во дворах Минска