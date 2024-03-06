В ЖКХ рассказали, когда устранят "критичную ямочность" во дворах Минска

Опубликовано: 06.03.2024 08:41 , Обновлено: 06.03.2024

Гендиректор МГЖХ Марина Толстик заявил, что ее организация составила графики работ по устранению "критичной ямочности" во дворах и подъездах Минска. Работы разделили на два вида: полная замена покрытия и частичный ремонт.

Засыпать ямы пообещали до 1 июня, а полностью заменить покрытие до 1 сентября. При этом в ЖКХ заявили, что в этом году решили сделать акцент на полной замене - 60% от всех работ.

[inf]Согласно СТБ, критическая яма – это углубление на дорожном покрытии с шириной-длиной от 30 на 30 сантиметров и глубина больше 5 сантиметров.[/inf]

Ранее Телеграф сообщил, что польский блогер креативно подошел к освещению темы проблемных дорог и ускорил её ремонт меньше чем за неделю. Возможно, такой подход поможет и белорусам. Как он это сделал?

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Тем временем, в Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что по сравнению с прошлым 2023 годом в Беларуси выросли темпы ремонта дорожных ям.

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