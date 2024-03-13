Прокуратура завела уголовное дело из-за поддельного ремонта "трассы смерти для подвески" под Гомелем

Опубликовано: 13.03.2024 15:08 , Обновлено: 13.03.2024

Уголовным делом о злоупотреблении служебными полномочиями завершилась прокурорская проверка в Речицком районе Гомельской области. Её пришлось провести после многочисленных жалоб в Сети от автомобилистов на плачевное состояние трассы М-10, которую интернет-пользователи окрестили "магистралью смерти для подвески и колес ".

“Поводом для проверки стали критические высказывания граждан в сети Интернет по поводу многочисленных ям на дорожном полотне и произошедшие в связи с ними более 26 ДТП с механическими повреждениями колес транспортных средств”, - рассказали в Генпрокуратуре.

По бумагам капитальный ремонт трассы М-10 “Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин” проводили в рамках госпрограммы “Дороги Беларуси на 2021-2025 годы”, утвержденной правительством, но на деле ремонтные работы не выполнялись, хотя деньги из бюджета на это выделяли. При этом местные чиновники отчитывались в главное управление Министерства финансов о якобы выполненных работах, на которые гомельскому дорожно-строительному тресту выделили более 3 млн рублей.

В результате проверки прокуратура возбудила уголовное дело против нескольких должностных лиц: заместителя генерального директора по строительству и начальника службы по техническому надзору за строительством РУП “Гомельавтодор”, директора филиала дорожно-строительного управления №17 ОАО “Дорожно-строительный трест №2 г.Гомеля”.

Фото: Генпрокуратура РБ

По словам представителей прокуратуры, эти должностные лица “вопреки интересам службы, из корыстной и личной заинтересованности с использованием своих служебных полномочий” составляли заведомо ложные официальные документы - о акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за декабрь 2023 года и справки, в которых фиксировалась стоимость работ, проведенных только на бумаге.

Размер ущерба государству от действий этих должностных лиц, по словам проверяющих, “особо крупный”, однако им вменили не только это, но и причинение вреда “правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам”. Как пояснили в прокуратуре, из-за действий нерадивого руководства дорожных служб количество дорожно-транспортных происшествий с декабря 2023 года по февраль 2024 года на данном участке заметно увеличилось, в том числе, из-за плохого качества дорожного полотна и “недостаточной пропускной способности левой полосы проезжей части” после того, как её правую часть закрыли на зиму на ремонт.

Теперь по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси обвиняемым может грозить реальный тюремный срок - от 3 до 10 лет, а также внушительный штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее Телеграф рассказывал о жалобах автомобилистов на этот участок магистральной республиканской дороги М10. В начале 2024 года в Сети появилось сразу несколько видео, на которых интернет-пользователи показали, как на некоторых участках трассы можно легко “убить” подвеску и колеса автомобилей.

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