МВД попросило белорусов покидать авто "как можно быстрее"

Опубликовано: 06.01.2026 14:45 , Обновлено: 06.01.2026

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) в связи с существенным ухудшением погоды и сильными снегопадами дало ряд рекомендаций белорусам. Одна из них особенно актуальна в свете недавнего ДТП под Минском.

Напомним, что недавно фура снесла столкнувшиеся машины, которые были на трассе, а также стоявшую рядом с ними девушку. Водитель начал тормозить, но грузовик занесло, он потерял управление, и он просто накатом въехал по заснеженной проезжей части в автомобили.

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Помните, что из-за снега на дороге, а также плохой видимости из-за метели, ситуация на дорогах особенно усложнилась. Нередки случаи, когда нужно срочно остановиться на трассе. Например, чтобы очистить снег со стекол или фар.

Именно в такой ситуации нужно действовать максимально аккуратно и помнить, что другие водители вас могут просто не заметить. В связи с чем МВД дало важный совет, который может спасти жизни:

“При налипании снега в пути останавливайтесь для его очистки только в безопасных местах. При вынужденной остановке на проезжей части постарайтесь обозначить авто в соответствии с ПДД (Правилами дорожного движения) и как можно быстрее покинуть ее”, - попросили в МВД.

Также на заснеженных трассах стоит двигаться с безопасной скоростью, а не с той, что разрешена согласно ПДД или знакам. Разгоняться и замедляться, работать рулем следует плавно.

Напомним, что согласно прогнозам синоптиков, на Беларусь идёт “собрат” печально известного циклона “Хавьер”. А это значит, что снега будет много. В некоторых регионах - даже очень. Например, по всей Гомельской области объявлен план “Погода”. Такие же предупреждения выпустили в некоторых районах Брестской области.

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Кстати, Минсктранс предупредил, что подготовил по всей стране 1,5 тыс. единиц спецтехники. А прямо сейчас на автомагистралях Беларуси работают порядка двухсот песко- и солераспределителей, тракторов, автогрейдеров, роторов, погрузчиков.

План «Погода» из-за снегопада введен также в районах Гродненской области.