Появилось видео фуры, протаранившей легковушки под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2025 16:51 , Обновлено: 30.12.2025

Появилось видео с регистратора на автомобиле, на кадрах которого видно, как фура буквально сносит автомобили на трассе Р-53, что по дороге из Минска на Борисов.

Скорее всего, грузовик занесло из-за слишком резкого торможения, и он сложился «ножницами». Таким образом он влетел в столкнувшиеся до этого легковые автомобили.

ГАИ (Госавтоинспекция) Минской области попросила водителей учитывать ДТП (дорожно-транспортное происшествие) на 7-м километре автодороги Р-53 «Слобода — Новосады» на территории Смолевичского района. Из-за него движение в сторону г. Смолевичи полностью перекрыто.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.