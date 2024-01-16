МВД Беларуси объявило о начале круглосуточного мониторинга и попросило белорусов «не делать резких движений»

Опубликовано: 16.01.2024 17:47 , Обновлено: 16.01.2024

О мерах по усиленному контролю дорожной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями – начиная со вторника и на ближайшие дни – объявили в МВД. По прогнозам синоптиков, с вечера вторника ожидается похолодание. Вместе с сильным ветром и морозами за минус 10, которые, как ожидают, продлятся до четверга. Дорожную обстановку осложнят гололедица и шквалистый ветер.

Сотрудники ГАИ организуют круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах, сообщили в МВД. И добавили, что экипажи ДПС окажут помощь участникам дорожного движения.

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«Водителям важно выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, двигаться с наиболее безопасной скоростью в складывающихся дорожных условиях, увеличить дистанцию, пристегнуться всем находящимся в автомобиле», напомнили в милиции.

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«Следует отказаться от любых резких движений и маневров, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах, а также на продуваемых участках дорог, где в условиях шквалистого ветра возможны переметы. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться», – порекомендовали в МВД. Напомнили и пешеходам, что важно быть особенно внимательными при переходе проезжей части: «Смотрите по сторонам, не делайте резких движений, будьте предсказуемы для водителей. Обозначайте себя световозвращающими элементами».

Ранее Телеграф рассказывал, что на вторник, 16 января, синоптики в Беларуси спрогнозировали снежную, ветреную погоду, усиление ветра до 15-20 м/с и похолодание. Из-за чего Белгидромет и МЧС объявили оранжевый уровень опасности.

МЧС объявило в Беларуси оранжевый уровень опасности на 16 января. Где готовиться к шторму?