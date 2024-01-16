Под Полоцком в столкновении Audi и Skania погиб пассажир. Водитель фуры скрылся с места ДТП

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Опубликовано: 16.01.2024 12:47 , Обновлено: 16.01.2024

Во вторник, 16 января, в начале десятого утра спасатели получили сообщение о ДТП возле деревни Рогачи Полоцкого района. Когда работники МЧС прибыли к месту аварии, на обочине дороги увидели разбитый автомобиль Audi с двумя зажатыми мужчинами внутри. Второго участника аварии на месте не было. Его нашли позже.

К сожалению, пассажир легковушки признаков жизни не подавал, сообщили в МЧС. А водитель был в сознании. При помощи специального инструмента спасатели отжали части кузова машины и достали обоих мужчин из автомобиля. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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Водитель фуры уехал

В Полоцком районе по горячим следам задержали водителя, скрывшийся с места ДТП возле деревни Рогачи. Об этом сообщили в ГАИ Витебска. И рассказали подробности:

«На закруглении дороги вправо произошло столкновение тягача Skania с автомобилем Audi, который ехал со стороны Полоцка в направлении городского поселка Ветрино. В результате ДТП 43-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии, а водитель в бессознательном состоянии был госпитализирован. Водитель фуры с места аварии скрылся».

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В течении часа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома и отдела ГАИ Полоцкого РОВД установили марку автомобиля и задержали водителя, сообщили в ГАИ. Им оказался житель Гродно 1956 года рождения.

Недалеко от Столбцов столкнулись шесть автомобилей. Виновато солнце?

[info_b]Госавтоинспекция напомнила, что категорически запрещено покидать место ДТП. Водитель обязан остаться на месте и вызвать ГАИ, скорую помощь, принять меры к оказанию доврачебной помощи пострадавшему.[/info_b]

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