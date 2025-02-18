Можно ли вернуть автозапчасти магазину, если не подошли? Юрист объяснила белорусам

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Опубликовано: 18.02.2025 16:21 , Обновлено: 25.04.2025

Наверняка многие белорусы-автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда купили автозапчасти для машины, но они не подошли, и нужно идти в магазин для возврата товара. Начальник юридического отдела общественного объединения "Городское общество защиты потребителей" Ольга Иващенко объяснила законодательные нюансы в такой ситуации.

“В соответствии со ст. 28 закона «О защите прав потребителя», покупатель может вернуть продавцу деталь в течение 14 дней, но только в том случае, если запчасть не использовалась”, - [link href=“https://aif.by/dontknows/kakie_novye_avtozapchasti_nelzya_vernut_v_magazin” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] слова Иващенко газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

[info_b]На сайте поставщика автозапчастей Auto1.by [link href=“https://auto1.by/about” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента его покупки при условии сохранения всех потребительских свойств товара (нет следов установки, не нарушена целостность упаковки, не нарушена комплектация).[/info_b]

Но практика показывает, что магазины часто идут своим покупателям навстречу и могут принять обратно запчасть, даже если ее установили. Однако такой обязанности у продавца нет, если деталь действительно использовалась.

При возврате товара нужно будет доказать его покупку именно у этого продавца (то есть нужно будет предъявить чек) и вернуть покупку в упаковке, в которой ее приобрели.

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“А если купленная вами новая запчасть с дефектами, то это товар ненадлежащего качества, и его должны заменить на качественную деталь. Причем замена происходит немедленно, в момент обращения к продавцу”, - рассказала начальник юридического отдела Городского общества защиты потребителей.

Если же этой запчасти в магазине на момент обращения нет, то продавец вправе заменить товар в течение 14 дней. По словам Иващенко, можно и не менять товар, а требовать уменьшения его стоимости, устранения недостатков или же расторжения договора купли-продажи и возврата денег. Такая гарантия покупателю предусмотрена ч. 1 ст. 20 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10200090” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] “О защите прав потребителя”.

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[info_b]Кстати, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=c20200778” target=“_blank” rel=“noopener”] постановлению [/link] Совета министров Беларуси № 778 от 14 июня 2002 года, в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, входят кузова, кабины, шасси, рамы, двигатели к автомобилям и тракторам.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что житель Минска обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, можно ли самому купить деталь для машины, а уже заменить ее у дилера. Начальник юридического отдела общественного объединения «Городское общество защиты потребителей» Ольга Иващенко и автоэксперт Илья Новиков рассказали нюансы.

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