"Однозначно работает" - Белорус показал, как отогреть лобовое при морозах. В TikTok напомнили о штрафе

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2025 17:37 , Обновлено: 13.02.2025

В TikTok появилось видео, на котором автор показал, как быстро "разморозить" лобовое стекло автомобиля, когда на улице минусовая температура. Ролик уже набрал свыше полумиллиона просмотров и около четырех с половиной тысяч лайков. А комментаторы напомнили об одном штрафе.

По словам автора видео, если опускать «козырьки», которые защищают глаза водителей от яркого солнечного света, то «лобовое стекло размораживается быстрее».

В видео автор ролика показал, как опустил «козырек» со стороны водителя, включил вентилятор на продув и печку на максимум. Со стороны пассажира «козырек» мужчина оставил в его стандартном положении.

«Через определенное время смотрим. Там, где козырек опущен, лобовое стекло отмерзает сверху, с пассажирского — снега больше. Однозначно работает, пользуйтесь», - сказал автор ролика, при этом не уточнив, сколько времени понадобилось на эту процедуру.

https://www.tiktok.com/@viktorfishermanone/video/7469365209312840965?_r=1&_t=ZM-8tnWnsTEIvF

Между тем, в комментариях к видео некоторые пользователи напомнили о штрафе за прогрев. Другие же написали про функцию подогрева стекла.

[info_b]Если двигатель машины работает дольше пяти минут, то можно получить штраф в размере до одной базовой величины (42 рубля сейчас). [/info_b]

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«Включить стеклообогрев, минута времени - и поехал», - написал один из пользователей соцсети.

«У кого стекло с обогревом, нет таких заморочек», - подметил еще один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики предупредили белорусов о грядущих изменениях погодных условий в стране. Уже в эту пятницу, 14 февраля, с Польши на юг Республики сместится волновой циклон, которому метеорологи дали название Макс. Судя по оперативным прогнозам, он принесет с собой не только очередную волну похолодания, но и снег, которым в этом сезоне белорусов погода не балует.

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