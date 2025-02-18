Слетит ли авто с заводской гарантии, если ремонтировать не у дилера? В страховой ответили белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.02.2025 10:54 , Обновлено: 18.02.2025

Житель Солигорска обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, слетит ли автомобиль с заводской гарантии, если ремонтировать его не у дилера. Страховой брокер Максим Колядов ответил, что такое возможно и универсальных рекомендаций нет — нужно смотреть на условия конкретно вашей гарантии.

«В случае вмешательства во внутренние узлы и агрегаты завод-изготовитель перестанет нести ответственность за последующие проблемы. При самостоятельной замене деталей (колодок, дисков и т. д.) без обращения к официальному представителю также возможно снятие с гарантии.

При этом каждый случай индивидуален и зависит от условий гарантии конкретного производителя. А вот кузовные работы, например покраска бампера, на гарантию не влияют», — объяснил специалист, передала газета “Аргументы и факты”.

Правомерно ли это? Вот что говорит суд.

Ранее мы рассказывали, что с подобной проблемой столкнулся один из читателей белорусского портала «Автобизнес». Приобретя авто у официального дилера, он пропустил второе плановое ТО, из-за чего ему отказали в дальнейшем гарантийном обслуживании и ремонтировать авто пришлось за собственные деньги в другой организации.

[info_b]Подробнее всю историю судебных разбирательств можно прочитать [link href=“https://abw.by/news/law/2023/08/30/ne-proshel-vovremya-planovoe-to-i-sletel-s-garantii—v-dele-razbiralsya-sud” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

После обращения в суд мужчине удалось взыскать с дилера и стоимость ремонта, и судебные расходы, и моральный вред. После всех разбирательств суд признал неправомерным отказ дилера проводить гарантийный ремонт из-за не пройденного у него планового ТО.

Условия, выдвинутые дилером в суде назвали «ничтожными и противоречащими требованиям статьи 19 Закона о защите прав потребителей». Следовательно, дилеры не имеют право снимать с гарантии авто, даже если оно не прошло у них вовремя техобслуживание.

Аналогичным образом суд ранее назвал неправомерным требования автодилеров в обязательном порядке покупать запасные части для планового ТО и ремонта по гарантии только у них (зачастую это обходится в разы дороже, чем у сторонних организаций). Такие требования, как утверждает суд, также противоречат белорусскому законодательству.

Ранее Telegraf.news писал, может ли “Белгосстрах” возместить ущерб, если виновата непогода. Страховой агент объяснила, что делать в такой ситуации и рассказала о нюансах.

Заплатит ли страховая за упавшее на авто дерево после урагана? Агент объяснила нюансы