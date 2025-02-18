Можно ли приезжать к дилеру для ремонта со своими запчастями? Эксперты объяснили белорусам

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Опубликовано: 18.02.2025 12:18 , Обновлено: 18.02.2025

Житель Минска обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, можно ли самому купить деталь для машины, а уже заменить её у дилера. Начальник юридического отдела общественного объединения «Городское общество защиты потребителей» Ольга Иващенко и автоэксперт Илья Новиков рассказали нюансы.

По словам специалиста, виды и условия оказания платных услуг определяет сам исполнитель (дилер). В случае, если он разрешит самостоятельно приобрести деталь для дальнейшего ремонта, такую услугу вам окажут. А вот необоснованный отказ либо навязывание покупки дополнительного товара влечёт административную ответственность.

”…Таким образом, если в вашем договоре прописано, что покупка деталей и ремонт возможны только у дилера – обращаетесь к нему. А если такого пункта нет, но дилер требует обратного – это навязывание услуги, вы имеете право отказаться”, — заверила Ольга Иващенко.

К слову, автоэксперт Илья Новиков отметил, что, как правило, та или иная деталь у дилера обходится дороже, чем если бы вы купили её сами. А страховой брокер Роман Астафуров посоветовал заранее уточнить у исполнителя, будет ли замена запчасти соответствовать гарантийным условиям, передала газета “Аргументы и факты”.

“Также необходимо убедиться, что деталь соответствует спецификациям вашего автомобиля и не нарушает гарантийные обязательства производителя. Бывает, что некоторые дилеры используют только оригинальные запчасти. Это лучше выяснить заранее», — порекомендовал специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Солигорска обратился в редакцию одной из белорусских газет с вопросом, слетит ли автомобиль с заводской гарантии, если ремонтировать его не у дилера. Страховой брокер Максим Колядов ответил, что такое возможно и универсальных рекомендаций нет — нужно смотреть на условия конкретно вашей гарантии.

Слетит ли авто с заводской гарантии, если ремонтировать не у дилера? В страховой ответили белорусам