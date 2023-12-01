В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине

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Опубликовано: 01.12.2023 18:02 , Обновлено: 01.12.2023

В ГАИ Могилевской области сняли видео, в котором разъяснили белорусам, как там заявили, очень популярный вопрос. Оказывается подписчики Могилевской ГАИ часто спрашивали, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем?

По словам инспектора на видео, он понимает, что зимой кому-то хочется сесть в машину, завести, чтобы погреться, и выпить горячительного.

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Представитель ГАИ очень не рекомендовал так делать, но все же отметил, что такое поведение не является нарушением ПДД.

[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0RCx9SIxfO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/reel/C0RCx9SIxfO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

Но, как всегда, без нюанса не обошлось. Если вдруг машина по какой-то причине тронется с места во время вечеринки, то это уже можно трактовать, как участие в дорожном движении. И в таком случае, санкции могут быть вплоть до лишения прав, ведь за рулём может быть водитель с алкоголем в крови и выдыхаемых парах.

Ранее Телеграф писал, что в Госавтоинспекции Беларуси с утра 1 декабря сообщили, что с этого дня начнут штрафовать белорусов не только за летнюю резину, но и за зимнюю. Правда, за последнюю только в том случае, если не соответствует ПДД.

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