В Гродно инспекторы ГАИ вычислили пьяного таксиста, пока тот ещё был пассажиром

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Опубликовано: 08.02.2024 10:16 , Обновлено: 15.11.2024

Рано утром 7 февраля в Гродно сотрудники ГАИ остановили для проверки водителя такси, который вез пассажиров. В салоне авто почувствовали запах алкоголя. Водителя пригласили в служебный автомобиль, проверили – он оказался трезв. Стало понятно, что пахнет от кого-то из пассажиров. Поскольку такое не запрещено, инцидент показался исчерпанным. Однако водитель такси проговорился, что везет на работу своих коллег.

Сотрудники ГАИ припарковались неподалеку от фирмы и спустя четверть часа остановили автомобиль такси, который выезжал с территории. За рулем оказался один из тех самых пассажиров.

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41-летний мужчина рассказал, что «вчера выпил около двух литров пива, а сейчас выехал работать». Медицинское освидетельствование показало превышение допустимой нормы более чем в два раза.

В Минтруда запретили ставить прогулы пьяным на работе белорусам. А кому ещё и деньги полагаются?

Водителя отстранили от управления, автомобиль поставили на штрафстоянку.

Теперь мужчине грозит штраф в 100 базовых величин (4000 рублей) и лишение прав на 3 года.

Ранее телеграф писал, что довольно часто водители задаются вопросом, когда можно садиться за руль, если выпил алкогольные напитки. Автолюбители расходятся во мнениях по этому поводу, однако ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Так сколько же времени должно пройти после употребления алкоголя, прежде чем вы сможете сесть за руль?

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя? Вот какой штраф грозит белорусам за вождение в нетрезвом виде в 2024 году