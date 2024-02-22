ГАИ остановила белоруса за нарушение. Но в итоге его жена попала под уголовку. За что?

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Опубликовано: 22.02.2024 10:13 , Обновлено: 22.02.2024

На территории Солигорского района, а именно в поселке Красная Слобода, сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Пежо». За рулем сидел мужчина 48 лет. Водительского удостоверения у него не оказалось. Как выяснилось позже, и не могло оказаться, поскольку ранее он распрощался с правами за езду в пьяном виде. Поехали в ГАИ. Вскоре туда же прибыла жена водителя. И не просто посочувствовать, а с готовым планом по вызволению супруга.

Во время проведения административного процесса в здании ОГАИ Солигорского РОВД «помочь» мужчине приехала 54-летняя супруга, сообщили в УВД Минского облисполкома. Женщина предложила инспекторам 200 долларов США и 400 белорусских рублей «за благоприятное решение вопроса без составления протокола».

В результате водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ за езду без прав, а его супругу – к уголовной за дачу взятки.

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Положил деньги в служебное авто

Тоже на территории Солигорского района сотрудники местной ГАИ остановили автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 61-летний водитель, житель Минска. Он превысил скоростной режим на 44 км/ч.

В ходе проверки документов инспекторы установили, что мужчина уже в течение года привлекался к ответственности за такое же правонарушение.

Минчанин предложил милиционерам деньги, чтобы «замять дело». По информации УВД, его несколько раз предупредили о том, что он может попасть под уголовку. Но водитель решение не изменил – положил 300 рублей в одну из ниш служебного автомобиля.

Сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Минска утром в четверг, 22 февраля, сделала срочное объявление для водителей, предупредив их о сильном снижении видимости на дорогах. Водителям настоятельно рекомендовали отказаться от обгонов, а водителям “с недостаточным опытом управления транспортными средствами” и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, пересев на общественный.

ГАИ призвала водителей в Минске отказаться от обгонов. Кому рекомендовали пересесть на общественный транспорт?