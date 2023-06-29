В 99% случаев. В ГАИ Беларуси рассказали, что делают с водителями, если те сбили диких животных

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Опубликовано: 29.06.2023 10:52 , Обновлено: 29.06.2023

Очередная авария с участием дикого животного произошла рано утром 29 июня на районной дороге Гродно – Заречанка неподалёку от деревни Баля Сольная Гродненского района. В областной Госавтоинспекции рассказали, что ждёт белорусских водителей в подобных ситуациях.

Виновницей ДТП в этот раз стала дикая косуля, которая внезапно выбежала из леса на дорогу перед проезжавшим автомобилем “Лада”. Водитель не успел затормозить и насмерть сбил дикое животное. Люди в аварии не пострадали. В Гродненской областной ГАИ показали видео с места происшествия:

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Там также пояснили, что в 99% случаев “водитель остаётся не виновным”, даже если насмерть сбивает дикое животное.

“А вот если оставить место происшествия, то водителю грозит лишение права управления сроком до 2 лет”, - добавили в ГАИ.

Ранее Телеграф рассказывал, как следует поступать водителям в случае, если они сбили на дороге в Беларуси животное и что грозит тем, кто нарушит правила, пусть и по незнанию.

До трёх лет тюрьмы. Как поступать белорусам в случае ДТП с животным

В отдельных случаях за нарушение можно отделаться штрафом в 25 базовых величин (925 рублей сегодня), но при некоторых обстоятельствах водителю может грозить уголовная ответственность - до трёх лет тюрьмы.