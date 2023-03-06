Минтранс Беларуси предложил забирать машины еще по одной причине

Опубликовано: 06.03.2023 12:15 , Обновлено: 06.03.2023

В Беларуси хотят ужесточить правила перевозки пассажиров и ввести более строгие наказания за их нарушения. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предложило не ограничиваться профилактическими рейдами и денежными штрафами, а в особых случаях — забирать у нарушителей транспортное средство.

Разработка соответствующих изменений в ПДД, предусматривающих ужесточение наказания для водителей маршрутного и общественного транспорта, уже ведется белорусскими законодателями, рассказал в интервью агентству БелТАпервый замначальника транспортной инспекции Минтранса Юрий Костюк.

“К сожалению, не все реагируют на штрафы, тем более на предупреждения. Так что изъятие транспортного средства - вынужденная мера”, - подчеркнул чиновник.

Он особо подчеркнул, что данные меры предпринимаются “не для того, чтобы создать перевозчикам проблемы, а чтобы упорядочить деятельность тех, кто занимается недобросовестной конкуренцией, в том числе экономя на безопасности”.

Юрий Костюк пояснил, что пока речь идет не о конфискации автомобиля нарушителя, а лишь о временном изъятии. Срок изъятия будет определяться решением суда. По словам чиновника, это может быть месяц или более.

Напомним, 20 февраля 2023 года в результате серьезного ДТП в Смолевичском районе, в котором столкнулись грузовик с маршрутным такси, погибли 11 человек. После этого Минтранс Беларуси объявил об усилении контроля за маршрутками, а Транспортная инспекция вместе с ГАИ анонсировали масштабные проверки.

А позже министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что Правила дорожного движения в Беларуси могут снова изменить.