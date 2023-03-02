В МВД Беларуси предложили снова поменять ПДД

Опубликовано: 02.03.2023 16:22 , Обновлено: 21.04.2024

Министр внутренних дел Иван Кубраков 2 марта заявил, что Правила дорожного движения в Беларуси могут снова изменить.

В частности, это коснется водителей маршруток, а также другого общественного транспорта.

Как объяснил Кубраков, «стиль вождения водителей маршрутных такси у многих вызывает определенные вопросы», поэтому МВД «работает на профилактику».

Сейчас инспекции усилили контроль за маршрутками, проводятся различные рейды и проверки.

По словам министра, после этого, «скорее всего», появятся предложения по внесению изменений в ПДД для маршрутчиков и водителей другого общественного транспорта.

Напомним, с 27 октября 2022 года в Беларуси вступили в силу новые Правила дорожного движения. Они коснулись как водителей автомобилей, так и велосипедистов и пешеходов, особенно со средствами персональной мобильности (например, электросамокатами).