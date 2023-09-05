Минчанам предложили дополнительно заплатить за техосмотр 195 рублей. За что?

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Опубликовано: 05.09.2023 18:53 , Обновлено: 05.09.2023

УП «Белтехосмотр» предложил минчанам воспользоваться услугой, которая обойдется им в 195 рублей.

Речь идет про так называемый «Комфортный техосмотр», рассказали в ведомстве. Суть услуги в том, что прохождение техосмотра и получение разрешения на допуск транспортного средства (ТС) к участию в дорожном движении осуществляется без хозяина авто.

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Происходит это так: предварительно обговаривается время и адрес, после чего к месту стоянки машины прибывает сотрудник «Белтехосмотра», которому хозяин и передает автомобиль. На диагностической станции проводятся все работы, после чего машину возвращают хозяину.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно направить на электронную почту info@gto.by заявку, в которой следует указать марку и модель ТС, регистрационный номер, дату, время и место передачи автомобиля представителю «Белтехосмотр», и контакты заказчика (в теме письма просят указывать: «Комфортный техосмотр»). Стоит услуга 195 рублей. В нее не включены платежи за разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении и проведение работ (это оплачивается отдельно).

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[info_b]Услуга «Комфортный техосмотр» проводится в Минске в отношении легковых авто, имеющих страховой полис «Автокаско», владельцами которых являются физлица, проживающие в Минске. Проведение контрольно-диагностических работ и выполнение административных процедур осуществляются на базе диагностической станции УП «Белтехосмотр» № 210 (Минск, ул. Социалистическая, 26/13).[/info_b]

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