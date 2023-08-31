Могут ли белорусы обслуживать новые авто не у дилеров без потери гарантии? Вот что решил суд

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Опубликовано: 31.08.2023 09:49 , Обновлено: 31.08.2023

Белорусские автодилеры при заключении договора на покупку новых машин, как правило, требуют от клиентов, чтобы хотя в течение гарантийного срока автомобиль проходил плановое техническое обслуживание у них. Если же по каким-то причинам автовладелец не пройдёт вовремя плановое техобслуживание, дилер может снять его с гарантии. Правомерно ли это? Вот что об этом говорит суд.

С подобной проблемой недавно столкнулся один из читателей белорусского портала “Автобизнес”. Приобретя авто у официального дилера, он пропустил второе плановое ТО, из-за чего ему отказали в дальнейшем гарантийном обслуживании и ремонтировать авто ему пришлось за собственные деньги в другой организации.

[info_b]Подробнее всю историю судебных разбирательств можно прочитать тут.[/info_b]

После обращения в суд мужчине удалось взыскать с дилера и стоимость ремонта, и судебные расходы, и моральный вред. После всех разбирательств суд признал неправомерным отказ дилера проводить гарантийный ремонт из-за не пройденного у него планового ТО. Условия, выдвинутые дилером в суде назвали “ничтожными и противоречащими требованиям статьи 19 Закона о защите прав потребителей”. Следовательно, дилеры не имеют право снимать с гарантии авто, даже если оно не прошло у них вовремя техобслуживание.

Аналогичным образом суд ранее назвал неправомерным требования автодилеров в обязательном порядке покупать запасные части для планового ТО и ремонта по гарантии только у них (зачастую это обходится в разы дороже, чем у сторонних организаций). Такие требования, как утверждает суд, также противоречат белорусскому законодательству.

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