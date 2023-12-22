«Массированная отработка» и «Стрела». Где ГАИ объявила о рейдах на дорогах Беларуси до 25 декабря?

Опубликовано: 22.12.2023 14:47 , Обновлено: 22.12.2023

Начиная с пятницы 22 декабря, и дальше на выходные – до 25 декабря Госавтоинспекция в трех областях республики запланировала рейды. Сообщили, что искать будут нетрезвых водителей и бесправников, вычислять тех, кто нарушает правила обгона и перевозки пассажиров, игнорирует пешеходов.

В Госавтоинспекции уведомили, что применят разных способа контроля.

В Гомельской области

В ГАИ УВД рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 22 по 23 декабря проведут «массированную отработку» автодороги Р-124 «Ветка – Добруш – Тереховка», а с 22 по 24 декабря – автодороги М-8 «граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины». И что наряды ДПС «будут стоять в местах с повышенной вероятностью совершения аварий».

В ведомстве уточнили, что пристальное внимание уделят нетрезвым водителям, бесправникам и лихачам, тем, кто нарушает правила обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь детей.

В работе пообещали использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

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К слову, гомельская ГАИ, вместе с МЧС, провеларейд по дворовым территориям. Нашли автомобили, которые препятствовали проезду транспорта спецназначения, поскольку были припаркованы на въезде во двор. Правоохранители оперативно связывались с водителями и просили перепарковаться, а потом «проводили профилактическую беседу».

[info_b]ГАИ напомнило, что запрещается остановка и стоянка автомобилей в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения, а также дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб. Это въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов. Кроме того, стоянка запрещается на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке.[/info_b]

В Могилевской области

В предстоящие выходные Госавтоинспекция Могилевщины области пообещала усилить контроль за дорожным движением. Основное внимание собрались уделить управлению транспортом нетрезвыми водителями, не имеющими водительского удостоверения и тем, кто игнорирует ПДД в отношении пешеходов. Нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, тоже решили взять под контроль.

Кроме того, ГАИ Могилевской поместило такое обращение:

«Если вы стали очевидцем нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует мер по их удалению с проезжей части, то обязательно сообщите об этом по номеру 102».

В Пинском районе (Брестская область)

До 25 декабря на территории Пинского района проводится республиканская акция по профилактике ДТП, а стартовала еще 20-го, сообщил «Пинский телеграмм». По информации канала, особо «отрабатывают» места проведения праздничных мероприятий, объекты торговли, в первую очередь те, что работают в круглосуточном режиме. Также «на контроле» – нетрезвые за рулем, бесправники и «уязвимые участники дорожного движения».

В Бресте

В Бресте ГАИ уже сегодня дежурит возле нерегулируемых пешеходных переходов, сообщил «BrestCity»: «С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения, сотрудники ГАИ на территории всей области дежурят вблизи нерегулируемых пешеходных переходов в утренние и вечерние часы «пикового» движения (с 07.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00)».

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В том числе «Стрела»

Тем временем министр внутренних дел Иван Кубраков нацелил подчиненных «на максимальную оперативность действий нарядов, бдительность, а с учетом проблематики дорожно-транспортного травматизма – и на активизацию профилактической работы ГАИ», в том числе СП ДПС «Стрела» МВД во всех регионах.

ГАИ начала «стабилизировать аварийность»

В пресс-службе ГАИ Брестской области сообщили, что Госавтоинспекция по все Беларуси начала мероприятия для «стабилизации аварийности». Их запланировали на 20-25 декабря.

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