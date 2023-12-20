Житель Могилевщины заехал в лес и сжёг там свой автомобиль. В милиции рассказали, почему

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Опубликовано: 20.12.2023 11:38 , Обновлено: 20.12.2023

В Быховском районе задержали водителя, который за два дня до этого сбил человека, а потом попытался схитрить, чтобы не попасть под подозрения. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД.

Вечером в воскресенье, 17 декабря, в деревне Никоновичи Быховского района с признаками наезда автомобилем обнаружили тело 69-летнего местного жителя, сообщили в МВД. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудникам угро Могилевщины потребовались сутки, чтобы найти и задержать 45-летнего мужчину, виновного в аварии.

«Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения на своем Nissan двигался по деревне и сбил идущего по краю проезжей части пенсионера. Не приняв меры к оказанию помощи, отогнал автомобиль в лесной массив и поджег его. После обратился в дежурную часть Быховского РОВД и заявил, что его машину угнали», – сообщили в пресс-релизе.

Следователи возбудили уголовное дело за ДТП, повлекшее смерть человека.

[info_b]При совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте, по возможности оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к делу, сообщить о произошедшем в милицию и скорую – ПДД РБ.[/info_b]