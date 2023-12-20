ГАИ пообещала штрафы и предупреждения "в приятной форме". Где и что ждать белорусам в последние 10 дней года?

Опубликовано: 20.12.2023 16:10 , Обновлено: 20.12.2023

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич заявил 20 декабря, что белорусских водителей в последнюю декаду декабря могут ждать как кнут, так и пряник. В планах Госавтоинспекции столицы "праздничные мероприятия" на дорогах, но будут и ловить нарушителей. Не стоит сомневаться, что также поступят и в областных отделениях ГАИ Беларуси.

По словам Сергея Бабича, в первую очередь инспекторы ГАИ уделят внимание в преддверии Рождества и Нового года пьяным и бесправникам. Также пообещал следить за перевозкой детей и других пассажиров.

ГАИ предупредила белорусов о штрафах до 200 базовых накануне НГ и Рождества. Кого попросила «не оставаться равнодушными»?

В то же время, в ГАИ решили не только ловить водителей-нарушителей, но и заняться “ликвидацией скользкости”. “Будет организован контроль за состоянием улично-дорожной сети и выполнением коммунальными службами мероприятий по ликвидации зимней скользкости ввиду того, что возможны перепады температуры, которые будут сопровождаться выпадением осадков, что будет способствовать образованию гололедицы”, - пообещал Сергей Бабич.

Впрочем, Госавтоинспекция Минска подготовилась и к поздравлениям. “Запланировано много различных сувениров и подарков, чтобы в приятной форме напомнить водителям и всем остальным участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и осторожными на наших дорогах”, - рассказал представитель ГАИ.

В МВД предупредили белорусских водителей об опасности «температурного перехода». Чем грозит?

Где будут дежурить точно?

Сергей Бабич признался, что усиленные патрули ГАИ решили разместить вблизи мест, где минчане накануне Рождества и Нового года будут собираться особенно в больших количествах.

“Будет организован контроль за состоянием дорожной безопасности на территории, прилегающей к местам размещения городских, районных елей, елочных базаров, городских катков, также тематических ярмарок. При этом особое внимание будет уделено наиболее значимым местам, таким как площадка у Дворца спорта, Октябрьская площадь, Верхний город”, - пообещал представить Госавтоинспекции Минска, [link href=“https://www.belta.by/society/view/alkogol-perevozka-detej-gololed-chemu-stolichnaja-gai-udelit-povyshennoe-vnimanie-vo-vremja-prazdnikov-606239-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта. Кажется, ГАИ других регионов Беларуси поступят по похожей схеме.

Ранее Телеграф сообщил, что в Госавтоинспекции Минска 19 декабря обратились к водителям с требованием соблюдать правила парковки. В первую очередь, там попросили не мешать другому транспорту, особенно служебному. При этом в ведомстве не забыли упомянуть и о штрафах.

В ГАИ предупредили белорусов об эвакуации авто и до 74 руб штрафа. Где и за что?