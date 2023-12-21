ГАИ начала с 20 декабря "стабилизировать аварийность" по всей Беларуси. Где решили ловить неуступчивых водителей?

Опубликовано: 21.12.2023 13:26 , Обновлено: 21.12.2023

В пресс-службе ГАИ Брестской области сообщили, что Госавтоинспекция по все Беларуси начала мероприятия для "стабилизации аварийности". Их запланировали на 20-25 декабря.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ГАИ решили отработать “наиболее аварийно-опасных участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов”. Также под особым контролем оказались места проведения массовых праздников и магазины.

“В эти дни особое внимание стражи дорог уделят выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов”, - заявили в ГАИ. При этом пообещали ловить водителей, которые не уступают пешеходам на переходах через дороги.

“Под особым контролем нетрезвые водители, а также лица, не имеющие права управления транспортными средствами”, - сообщили в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич заявил 20 декабря, что белорусских водителей в последнюю декаду декабря могут ждать как кнут, так и пряник.

В планах Госавтоинспекции столицы “праздничные мероприятия” на дорогах, но будут и ловить нарушителей. Не стоит сомневаться, что также поступят и в областных отделениях ГАИ Беларуси.

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