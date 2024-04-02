КГК предложил белорусам жаловаться на состояние автомобильных дорог

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Опубликовано: 02.04.2024 17:25 , Обновлено: 02.04.2024

Онлайн-панель по вопросам состояния автомобильных дорог Беларуси разместили на сайте Комитета государственного контроля (КГК). Теперь каждый желающий может сообщить, к примеру, о ямах или дефектах покрытия дорожного полотна. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В КГК подчеркнули, что речь идет об автотрассах вне населенных пунктов. Сообщить об обнаруженных недостатках на дорогах можно через онлайн-панель “Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами”, которая ведет на соответствующую гугл-форму.

Скриншот: kgk.gov.by

Какую информацию нужно указать? Во-первых, примерное местонахождение проблемного участка дороги и его протяженность (наименование, направление и километр автодороги, координаты, адрес ближайшего строения при его наличии и другие подобные сведения).

Далее заявителя просят описать, в чем, собственно, состоит проблема того или иного участка дорожного покрытия (ямы, отсутствие разметки, дефекты или другое). В качестве доказательства нужно добавить фото или видео.

Информацию КГК будет собирать в течение апреля этого года. В ведомстве также рассказали, что изучать сообщения будут “только при обязательном заполнении вышеперечисленных позиций”.

Для решения проблем КГК пообещал передавать информацию органам исполнительной власти и соответствующим службам.

Ранее Telegraf.news рассказывал о патруле в Витебской области, который контролирует ямочность на дорогах. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси тогда сообщили, что в этом сезоне местные дорожники приступили к использованию битумных эмульсий и установок «Тайфун» и «Мадпатчер» (каждая машина устраняет порядка 80 кв. метров ямочности за смену).

В Витебской области объявили о «полном контроле» над ямами. Что за патруль запустили на дорогах?