Ловить будут "всех"? ГАИ объявила "профилактические отработки" по всей Беларуси на 9-10 сентября

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.09.2023 14:24 , Обновлено: 08.09.2023

В ГАИ Беларуси рассказали, что в выходные, 9 и 10 сентября, инспектора примут дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности.

В эти дни сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки населенных пунктов и дорог. В ведомстве рассказали, что мероприятия направлены на предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД, сообщилаБелТА.

Штраф до Br1110 — В милиции пояснили, в каком случае накажут водителя, который окатил водой пешехода

Инспектора будут выявлять пьяных водителей и бесправников. Пообещали не оставить без внимания и тех, кто превышает скорость, нарушает правила обгона и проезд пешеходных переходов.

Особое внимание пообещали уделить велосипедистам и людям на средствах персональной мобильности (электросамокатах и пр.). В ГАИ напомнили, что пересекать проезжую часть на таких устройствах нужно со скоростью идущего шагом человека (при этом заблаговременно снизить скорость и убедиться, что выезд на дорогу безопасен).

Даже за непристегнутый ремень? Белорусов предупредили о новых «письмах счастья». Но есть нюанс

А ГАИ Гродненской области заявила, что возьмет под особый контроль 20 автодорог республиканского и 13 - местного значения.

Проверят:

соблюдение правил перевозки детей-пассажиров (не только в транспорте, но и на велосипедах);

безопасное передвижение детей возле дороги;

пресечение бесправного вождения и управления в нетрезвом состоянии.

Также инспекторы будут следить за велосипедистами, пересекающими проезжую часть по пешеходному переходу, правила обгона, соблюдение скоростного режима, а также за выездом на встречную полосу.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ пообещала усиленно ловить белорусов за 6 нарушений ПДД в двух областях. Каких?

ГАИ пообещала усиленно ловить белорусов за 6 нарушений ПДД в двух областях. Каких?