"Любят искать виноватых" — В Гордорстрое рассказали, могут ли белорусы сами ремонтировать дороги

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Опубликовано: 25.04.2025 11:05 , Обновлено: 26.04.2025

Нередко на дорогах Беларуси, особенно в частном секторе, можно увидеть странно залатанные ямы. Не дождавшись планового ремонта своей улицы, люди берут в руки лопаты и сами заделывают выбоины: битым кирпичом, камнями, шифером и другими подручными материалами. Выбирают чем пожестче, чтобы не тонуть в дожди и не чувствовать себя на “Веселых горках” в иную погоду. Но законна ли такая самодеятельность и помогают ли подобные ремонты? Заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия «Гордорстрой» Николай Золотухин рассказал журналистке Telegraf.news, какие "латки" опасны и подсказал, куда обращаться.

Можно ли ремонтировать ямы кирпичом и камнями?

Иной раз микрорайон может быть вполне себе элитным, но добраться туда из-за разбитых дорог - настоящая полоса препятствий. Особенно если речь идет о грунтовых.

- Могут ли белорусы сами отремонтировать дорогу к дому? В каких случаях это не будет нарушением закона?

“Все делается очень просто. Нужно обратиться в дорожную службу и сообщить о желании выполнить у себя устройство асфальтобетонного покрытия. И вам на запланированные работы предоставят смету”, - предварительно ввел в курс дела Николай Золотухин.

По его мнению, это “не сильно дорого обходится”: “Может быть, для одного человека будет и накладно, но для небольшой группы людей – по силам”.

Фото иллюстрационное

При этом заместитель главного инженера “Гордорстрой” отметил, что кирпичный бой и бутовый камень для этого нежелательно использовать.

[info_b] Бут - куски природного камня неправильной формы. Их получают при разработке горных пород. Обычно имеют различный размер. Большое количество бутового камня перерабатывается в щебень.[/info_b]

И объяснил, почему: “Владелец дороги - Ремавтодор или ДРСУ - не ведая того, что люди сами выполнили работы, вдруг получает претензию в свой адрес, что при движении транспорта камень вылетел кому-то в лобовое стекло. Получается, виновата дорожная служба, хотя она вообще не принимала участия в ремонте”.

В переулках частных секторов, по словам собеседника, аналогично - это дороги общего пользования, у которых есть владелец. Касается абсолютно всех проездов: грунтовых, гравийных или с улучшенным покрытием.

Фото иллюстрационное

“При наезде на кирпичный бой есть вероятность пореза резины колеса острым краем кирпича. И кто виноват? Самое главное - что тоже не приветствуется - иногда вместе с битыми кирпичами попадаются куски арматуры, стекла и т.д. Автовладельцам наносится значительный ущерб от такого так называемого ремонта из подручных строительных материалов”, - добавил Николай Золотухин.

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Какие материалы разрешены для ремонта дорог?

- Чем же залатать ямы?

Если у вас изношенное асфальтобетонное покрытие, устранить ямы, выбоины и другие повреждения на дороге можно и самостоятельно. А также произвести срочный ремонт с применением такого материала, как СОМС-10 - так называемого холодного асфальта . Он продается в строительных магазинах по 20 кг в мешках, в интернете тоже заказывают - и спокойно ремонтируйте.

Подчеркиваю, разрешено использовать только дорожно-строительные материалы. Сейчас у нас для населения реализуется и асфальтогранулят. Его можно приобрести в свободном доступе с доставкой на ваш объект. В дополнение имеется возможность заказать любую дорожно-строительную технику. Если обратитесь к балансодержателю с просьбой “Мы хотим приобрести асфальтогранулят, чтобы отремонтировать улицу или часть дороги, смогли бы вы помочь дорожно-строительной техникой?”, в любой специализированной организации никто не откажет.

Фото "Гордорстрой"

- Помогут бесплатно или все-таки придется заплатить?

За минимальную цену. Поверьте, она совсем небольшая. И вы платите только за отработанные часы техники.

- Но согласовывать все равно придется?

Лучше согласовать, потому что практически под каждой дорогой существуют подземные коммуникации. Будет совсем идеально, если обратитесь в эксплуатирующую организацию. Ее сотрудники выполнят целый комплекс работ не только по покрытию, но также смогут восстановить кюветы, обочины, убрать кустарники. Надо понимать, что, отсыпав слой асфальтогранулята или гравия на поверхность дороги, обочину тоже необходимо привести в порядок. А у нас же всегда любят искать виноватых, хотя балансодержатели или владельцы дорог часто в неведении о произведенных работах.

Поэтому обо всем лучше уведомлять службы. А если обратитесь в саму администрацию, это только ускорит процесс. Когда там увидят, что вы готовы даже за свои минимальные вложения выполнить небольшой ремонт, всегда пойдут навстречу и помогут.

Минск, фото "Гордорстрой"







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Как сэкономить на ремонте дорог?

- Есть более дешевые способы отремонтировать дорогу?

Конечно, существует ресайклирование - это технология, которая позволяет ремонтировать дороги с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового.

- Как это выглядит на деле?

Ресайклеры - это крупные машины с фрезерно-смесительным барабаном, который измельчает большое количества дорожного материала. Фрезерно-смесительный барабан — главное звено холодного ресайклинга. Из автоцистерны по гибкому шлангу в рабочую камеру ресайклера с помощью насоса, управляемого микропроцессорной системой, подается необходимое количество воды - получается оптимальная смесь для уплотнения. После приготовления жидкие цементно-водные или битумные стабилизаторы как отдельно, так и совместно вводятся в камеру тем же путем. Вспененный битум может быть добавлен в рабочую камеру по распределительной системе. Порошковые стабилизаторы наносятся на существующее покрытие перед началом процесса ресайклинга. Ресайклер за один проход фрезерования смешивает измельченный материал с водой. Слои асфальтобетона дополнительно укладывают сверху ресайклированного слоя.

Пример ресайклирования, фото иллюстрационное







- Для частного сектора точно подойдет. А в городе такой метод используются?

Наш первый опыт по ресайклированию был в 2010 году - мы применили его на улице Сурганова в Минске. Опробовали на первой полосе, которая несет основную транспортную нагрузку: по ней движутся автобусы, троллейбусы и грузовой транспорт. Очень хорошо себя зарекомендовала.

На вопрос, возможно ли своими силами положить усовершенствованное покрытие, Николай Золотухин ответил: “Инвестиции приветствуются”. Он еще раз напомнил, что “необходимо обращение к балансодержателю с желанием усовершенствовать покрытие, тем более что данный вид работ производят специализированные организации”.

Ранее Telegraf.news писал о местами помятом и уставшем асфальтобетоне, который дожил до весны и тоже нуждается в обновлении. В каком случае необходим ямочный ремонт, а когда целесообразнее и дешевле полная замена покрытия? С чем связаны повсеместные дефекты и сколько километров дорог планируют обновить в Минске? Обо всем этом нашей журналистке подробно рассказали в “Гордорстрое”.

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