"У нас такого безобразия не творят" - В Гордорстрое ответили белорусам, почему дороги ремонтируют не сразу. А в дождь и снег можно?
Если думаете, что выглядите после зимы неважно - сбавьте степень напряжения. Это коснулось всех и вся, даже асфальтобетона, что уже говорить про людей. Местами помятый и уставший, он дожил до весны и тоже нуждается в обновлении. В каком случае необходим ямочный ремонт, а когда целесообразнее и дешевле полная замена покрытия? С чем связаны повсеместные дефекты и сколько километров дорог планируют обновить в Минске? Обо всем этом журналистке Telegraf.news подробно рассказали в “Гордорстрое”.
Откуда столько ям после зимы?
Заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия “Гордорстрой” Николай Золотухин заявил, что “первоначально все работы выполняются качественно”. А первой причиной дорожных перипетий в межсезонье он назвал перепады температур.
“Для нас самое главное - это погодные условия. За зимний период Беларусь претерпевает очень много циклов замерзания и оттаивания, то есть переходов через 0ºС. Вода попадает в трещины, расширяется и разрывает асфальтобетон. Именно данный фактор влияет на увеличение количества выбоин. Этой весной, вы и сами наверняка заметили, их было очень мало. А мы потратили намного меньше усилий и средств на ямочный ремонт”, - прокомментировал специалист.
Как скоро должны заделывать ямы?
Весна - весной. Но многие белорусы жалуются, что отдельные ямы на дорогах “не заделывают месяцами и годами”.
- Какие есть нормативы на этот счет и в чем сложности?
- Согласно Государственному стандарту Республики Беларусь по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования (СТБ 1291), сроки устранения дефектов регламентируются в зависимости от уровня требований. Если повреждение на улицах и в населенных пунктах составляет не более 0,09 м² - 30 х 30 см - или глубиной не более 5 см, ремонт производится в течение 2-7 суток. На проезжей части автомобильных дорог - до 10 суток. При выбоинах более 0,09 м² или глубиной свыше 5 см срок исправления недостатков сокращается до 2 суток. Так указано в нормативной документации.
Основная сложность в весенний период состоит в значительном увеличении ямочности после неблагоприятной зимней погоды. Невозможно сразу и везде устранить все выбоины. В этом году весна была сухой и без осадков, поэтому ямочности практически не было.
- Бывают дороги - заплатка на заплатке. Когда вместо ямочного ремонта лучше и дешевле полностью заменить покрытие?
- Конечно, более рационально провести полную замену асфальтобетонного покрытия во дворах. Это значит, не пришли и заделали 3-5 выбоин, а если видим, что латка на латке и латку погоняет, тогда старое покрытие полностью отфрезировывается и укладывается новый асфальтобетон толщиной от 5 до 7 см, руководствуясь научным сопровождением. Критический ямочный ремонт устраняется согласно СТБ 1291, то есть в кратчайшие сроки.
- Обо всем этом вам сообщают люди? Как определяете, кому нужнее?
- Проводится постоянное патрулирование проспектов и улиц. Дорожные службы систематически объезжают автомобильные дороги и осматривают их на предмет ямочности. При весеннем и осеннем патруле комиссия выявляет дефекты и выделяет участки, которые требуют первоочередного ремонта. Как правило, они уже в аварийном состоянии. Эти же специалисты назначают и вид ремонта: текущий, капитальный либо реконструкцию. Сроки капремонта устанавливают согласно ТНПА. По уровню требования (значимости) определяются и сроки проведения ремонтов, учитываются и фиксируются сообщения пользователей автодорог об имеющихся дефектах.
- Из-за чего появляются новые недочеты практически сразу после починки?
- Причин может быть несколько, их необходимо изучать. Это либо значительные нагрузки, либо некачественное основание, отсутствие водоотвода или же неправильно подобранный состав асфальтобетонной смеси - могут быть всевозможные варианты. Скорее всего, на данном участке необходимо было произвести полную замену основания. Каждый случай частный и нужно рассматривать отдельно.
- В связи с этим следующий вопрос: насколько быстро застывает свежее покрытие, чтобы по нему спокойно можно было ехать без риска образования дорожных дефектов, и при этом не застигла непогода, которая все испортит?
- Асфальтобетон приходит к нам при температуре 120-150ºС. Мы завершаем уплотнение асфальтобетонной смеси при температуре не ниже 70ºС. Через час-два, в зависимости от погодных условий, уже можно пускать пассажирский транспорт.
В TikTok можно увидеть видео белорусов, где те снимают дорожников в снег или дождь, а также “неправильную”, по их мнению, заделку ям. Относительно выхода на ремонт дорог в плохую погоду Николай Золотухин выразился категорично:
“Фактов, действительно, очень много. В городе Минске у нас такого безобразия не творят. Ни один человек не возьмет на себя такую ответственность. Для чего? Заплатить деньги за материал, чтобы потом возместить ущерб государству? Никто этим заниматься не будет - нет таких безвыходных ситуаций. Дожди каждый день не идут. Всегда можно найти время, чтобы выполнить нужные работы в нормальные погодные условия. Работы выполняются хорошо и качественно”, - заверил он.
- Сколько дорог в Минске нуждаются в текущем ремонте в 2025 году?
- “Горремавтодор Мингорисполкома” запланировал текущий ремонт улично-дорожной сети, в том числе с полной заменой покрытия, на 277 тыс. м². Это очень большой объем работ. Рассчитываем сделать больше, чем запланировали. Но все зависит от погодных условий.
Основные требования к белорусским дорогам
Николай Золотухин также обозначил главные ориентиры, по которым нужно судить об отечественных дорогах:
- Отсутствие дефектов - покрытие проезжей части не должно иметь выбоин, просадок, проломов, колей и других повреждений, которые затрудняют движение транспорта и представляют опасность;
- Состояние водоотвода обязано исключать образование мест застоя воды на покрытии и обочинах, ведь вода - это враг дороги;
- Требуемый коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием нужно контролировать как при ремонте, так и при содержании дорог и улиц.
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