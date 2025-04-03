"У нас такого безобразия не творят" - В Гордорстрое ответили белорусам, почему дороги ремонтируют не сразу. А в дождь и снег можно?

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Опубликовано: 03.04.2025 13:13 , Обновлено: 03.04.2025

Если думаете, что выглядите после зимы неважно - сбавьте степень напряжения. Это коснулось всех и вся, даже асфальтобетона, что уже говорить про людей. Местами помятый и уставший, он дожил до весны и тоже нуждается в обновлении. В каком случае необходим ямочный ремонт, а когда целесообразнее и дешевле полная замена покрытия? С чем связаны повсеместные дефекты и сколько километров дорог планируют обновить в Минске? Обо всем этом журналистке Telegraf.news подробно рассказали в “Гордорстрое”.

Откуда столько ям после зимы?

Заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия “Гордорстрой” Николай Золотухин заявил, что “первоначально все работы выполняются качественно”. А первой причиной дорожных перипетий в межсезонье он назвал перепады температур.

“Для нас самое главное - это погодные условия. За зимний период Беларусь претерпевает очень много циклов замерзания и оттаивания, то есть переходов через 0ºС. Вода попадает в трещины, расширяется и разрывает асфальтобетон. Именно данный фактор влияет на увеличение количества выбоин. Этой весной, вы и сами наверняка заметили, их было очень мало. А мы потратили намного меньше усилий и средств на ямочный ремонт”, - прокомментировал специалист.

Фото "Гордорстрой"

Как скоро должны заделывать ямы?

Весна - весной. Но многие белорусы жалуются, что отдельные ямы на дорогах “не заделывают месяцами и годами”.

- Какие есть нормативы на этот счет и в чем сложности?

Согласно Государственному стандарту Республики Беларусь по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования (СТБ 1291), сроки устранения дефектов регламентируются в зависимости от уровня требований. Если повреждение на улицах и в населенных пунктах составляет не более 0,09 м² - 30 х 30 см - или глубиной не более 5 см, ремонт производится в течение 2-7 суток. На проезжей части автомобильных дорог - до 10 суток. При выбоинах более 0,09 м² или глубиной свыше 5 см срок исправления недостатков сокращается до 2 суток. Так указано в нормативной документации.

Основная сложность в весенний период состоит в значительном увеличении ямочности после неблагоприятной зимней погоды. Невозможно сразу и везде устранить все выбоины. В этом году весна была сухой и без осадков, поэтому ямочности практически не было.

Фото "Гордорстрой"

- Бывают дороги - заплатка на заплатке. Когда вместо ямочного ремонта лучше и дешевле полностью заменить покрытие?

Конечно, более рационально провести полную замену асфальтобетонного покрытия во дворах. Это значит, не пришли и заделали 3-5 выбоин, а если видим, что латка на латке и латку погоняет, тогда старое покрытие полностью отфрезировывается и укладывается новый асфальтобетон толщиной от 5 до 7 см, руководствуясь научным сопровождением. Критический ямочный ремонт устраняется согласно СТБ 1291, то есть в кратчайшие сроки.

- Обо всем этом вам сообщают люди? Как определяете, кому нужнее?

Проводится постоянное патрулирование проспектов и улиц. Дорожные службы систематически объезжают автомобильные дороги и осматривают их на предмет ямочности. При весеннем и осеннем патруле комиссия выявляет дефекты и выделяет участки, которые требуют первоочередного ремонта. Как правило, они уже в аварийном состоянии. Эти же специалисты назначают и вид ремонта: текущий, капитальный либо реконструкцию. Сроки капремонта устанавливают согласно ТНПА. По уровню требования (значимости) определяются и сроки проведения ремонтов, учитываются и фиксируются сообщения пользователей автодорог об имеющихся дефектах.

- Из-за чего появляются новые недочеты практически сразу после починки?

Причин может быть несколько, их необходимо изучать. Это либо значительные нагрузки, либо некачественное основание, отсутствие водоотвода или же неправильно подобранный состав асфальтобетонной смеси - могут быть всевозможные варианты. Скорее всего, на данном участке необходимо было произвести полную замену основания. Каждый случай частный и нужно рассматривать отдельно.

Фото "Гордорстрой"

- В связи с этим следующий вопрос: насколько быстро застывает свежее покрытие, чтобы по нему спокойно можно было ехать без риска образования дорожных дефектов, и при этом не застигла непогода, которая все испортит?

Асфальтобетон приходит к нам при температуре 120-150ºС. Мы завершаем уплотнение асфальтобетонной смеси при температуре не ниже 70ºС. Через час-два, в зависимости от погодных условий, уже можно пускать пассажирский транспорт.

В TikTok можно увидеть видео белорусов, где те снимают дорожников в снег или дождь, а также “неправильную”, по их мнению, заделку ям. Относительно выхода на ремонт дорог в плохую погоду Николай Золотухин выразился категорично:

Фото "Гордорстрой"



























“Фактов, действительно, очень много. В городе Минске у нас такого безобразия не творят. Ни один человек не возьмет на себя такую ответственность. Для чего? Заплатить деньги за материал, чтобы потом возместить ущерб государству? Никто этим заниматься не будет - нет таких безвыходных ситуаций. Дожди каждый день не идут. Всегда можно найти время, чтобы выполнить нужные работы в нормальные погодные условия. Работы выполняются хорошо и качественно”, - заверил он.

- Сколько дорог в Минске нуждаются в текущем ремонте в 2025 году?

“Горремавтодор Мингорисполкома” запланировал текущий ремонт улично-дорожной сети, в том числе с полной заменой покрытия, на 277 тыс. м². Это очень большой объем работ. Рассчитываем сделать больше, чем запланировали. Но все зависит от погодных условий.

Фото "Гордорстрой"

Основные требования к белорусским дорогам

Николай Золотухин также обозначил главные ориентиры, по которым нужно судить об отечественных дорогах:

Отсутствие дефектов - покрытие проезжей части не должно иметь выбоин, просадок, проломов, колей и других повреждений, которые затрудняют движение транспорта и представляют опасность;

- покрытие проезжей части не должно иметь выбоин, просадок, проломов, колей и других повреждений, которые затрудняют движение транспорта и представляют опасность; Состояние водоотвода обязано исключать образование мест застоя воды на покрытии и обочинах, ведь вода - это враг дороги;

обязано исключать образование мест застоя воды на покрытии и обочинах, ведь вода - это враг дороги; Требуемый коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием нужно контролировать как при ремонте, так и при содержании дорог и улиц.

Ранее Telegraf.news писал о необычно белых дорогах этой зимой. Но не от снега, а соли. Зачем было столько сыпать? На самом ли деле ее было больше обычного? И есть ли на белорусских дорогах альтернатива соли? В поиске компетентных ответов журналистка Telegraf.news обратилась к специалисту “Гордорстрой”.

«Скорее всего, показалось» — В «Гордорстрое» рассказали о «секретном» эксперименте на дорогах Беларуси и объяснили, почему были такие «белые»