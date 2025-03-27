"Ямка на ямке" - Белоруска пожаловалась на дорогу в Гомеле. Что ответили в КГК?

Опубликовано: 27.03.2025 14:06 , Обновлено: 27.03.2025

Жительница Гомеля пожаловалась на не очень хорошее состояние одной из дорог в областном центре. По ее словам, полотно уже частично ремонтировали, однако там все равно образовалась "ямка на ямке". Что ответили в Комитете государственного контроля (КГК)?

Так, гомельчанка обратилась с просьбой помочь с ремонтом улицы Брянской к первому заместителю председателя Комитета государственного контроля Дмитрию Баско, передало госагентство БелТА.

“Кусками залатали, но местами ямка на ямке”, — сообщила она.

По словам местной жительницы, в профильных службах сказали, что улицу займутся, согласно плану, только в декабре 2025 года.

“Помогите разобраться, вы наша последняя надежда”, - попросила она зампредседателя КГК.

Тот в ответ пообещал “поразобраться с этим вопросом”. Баско подчеркнул, что “он решаем на местном уровне”.

Ранее Telegraf.news писал, что директор государственного предприятия “БелдорНИИ” Виталий Пилатов 27 марта объявил о создании новых составов дорожно-строительных материалов, которые, по его словам, будут “устойчивы к температурным режимам” и обладать “высокой прочностью”.

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