Таможня предупредила о замедлении пропуска через белорусско-литовскую границу в течение месяца. Что случилось?

Опубликовано: 08.10.2024 10:11 , Обновлено: 08.10.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) предупредил белорусов о том, что с 8 октября в автомобильных очередях в пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой водителям, вероятно, придётся проводить ещё больше времени. Всё из-за ремонтных работ, которые стартовали во вторник и, как ожидается, продлятся больше месяца.

В ГТК сообщили, что работы, которые будет выполнять предприятие “СП АЭРОДОРСТРОЙ”, запланированы с 8 октября по 18 ноября 2024 года . Дорожным рабочим предстоит заменить цементобетонное покрытие на въездной полосе для грузовиков у КПП “Бенякони”. Для этого грузовики пустят по полосе для легкового транспорта.

“Это может сказаться на времени пересечения границы. Просим учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы”, - предупредили белорусские таможенники.

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на утро 8 октября в очереди на пересечение границы на КПП “Бенякони” (с сопредельной стороны - “Шальчининкай”) скопилось 630 грузовиков.

При этом именно литовское направление в ведомстве называют “самым загруженным” в последнее время. Накануне самая большая очередь была зафиксирована перед пунктом пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”). Всего по состоянию на 10:00 8 октября в очереди на въезд в страны Евросоюза ожидалось более 2450 фур.

Таможенный комитет Беларуси обвинил Вильнюс в «пренебрежительном отношении к литовцам»

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Литвы 25 сентября одобрило инициативу Министерства финансов о расторжении договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью, действовавший с 1996 года. Теперь Вильнюс должен направить ноты по дипломатическим каналам, после чего срок соглашений истечёт через полгода. В ГТК Беларуси в связи с этим обвинил власти Литвы в “пренебрежительном отношении” к собственным гражданам.

Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с Беларусью