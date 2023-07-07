Приходят счета. За что ещё, кроме штрафов, платят белорусы, попавшие в аварии?

Опубликовано: 07.07.2023 09:10 , Обновлено: 07.07.2023

Согласно белорусскому законодательству, виновник ДТП обязан заплатить в пользу государства штраф за нарушение правил дорожного движения, которое привело к аварии. Однако нередко помимо штрафов белорусам, попавшим в аварию, приходится оплачивать дополнительные счета, в тысячи рублей. За что ещё должны платить виновники ДТП по закону?

На днях прокуратура Советского района Минска взыскала с минчанина дополнительные 800 рублей после того, как он был признан виновным по части 1 статьи 18.16 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (несоблюдение безопасной дистанции). В результате аварии, случившейся по вине минчанина, пострадали три человека, в том числе, ребёнок. Для них на место ДТП вызывали бригаду скорой помощи, после чего все трое были отправлены на лечение в больницу.

Именно за эти услуги - экстренных медицинских служб и оказание помощи в условиях стационара - и обязали заплатить виновника аварии. В прокуратуре отметили, что мужчина “добровольно возместил учреждению здравоохранения причиненный его противоправными действиями ущерб”.

Однако, бывают случаи, когда виновники ДТП отказываются добровольно платить по счетам государственных служб. Тогда споры о возмещении вреда приходится разрешать в порядке гражданского судопроизводства - это также предусмотрено КоАП.

За что по закону должны платить виновники ДТП?

Отметим, что обязанность виновника возмещать ущерб, причинённый как другим людям, так и госучреждениям и службам, задействованным в ликвидации последствий аварии, закреплена в КоАП и в Законе “О здравоохранении”.

[info_b] Часть 4 статьи 4.1 КоАП : “Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, (…) обязано возместить вред, причиненный административным правонарушением”.

Статья 64 Закона “О здравоохранении” : “Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, возмещают организациям здравоохранения, другим организациям и индивидуальным предпринимателям расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим. [/info_b]

Такие случаи в Беларуси нередки - в прокуратуре Минска отметили, что “своевременное и полное взыскание с виновных в ДТП лиц денежных средств в пользу учреждений здравоохранения взято на контроль” прокуроров.

Так, недавно об одном из таких судебных разбирательств сообщала газета “Дняпровец”. В Речицком районе (Гомельская область) по требованию прокурора с виновника ДТП, который протаранил на перекрёстке автомобиль, остановившийся на красный свет, взыскали 3000 рублей. В такую сумму оценили затраты Речицкой больницы на лечение пострадавшей в ДТП женщины, сидевшей за рулём протараненного авто и получившей тяжелые травмы.

Причём эта сумма не окончательная - лечение продолжается, поэтому прокурор по закону имеет право в будущем вновь обратиться в суд и взыскать дополнительную сумму, потраченную больницей на лечение пострадавшей.