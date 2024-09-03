"Белтехосмотр" пригрозил водителям без техосмотра "Белтелекомом". Это как?

Опубликовано: 03.09.2024 10:55 , Обновлено: 03.09.2024

Республиканское предприятие "Белтехосмотр" во вторник, 3 сентября, отчиталось о результатах работы за август 2024 года. Там заявили, что именно отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении остаётся одним из самых распространённых нарушений Правил дорожного движения и предупредили, что следить за соблюдением этого требования может не только Госавтоинспекция в рамках профилактических "фильтров" на дорогах страны. В этом инспекторам активно помогает другое республиканское предприятие - "Белтелеком".

Как пояснили в “Белтехосмотре”, именно “Белтелеком” определён президентским указом № 69 от 25 февраля 2022 года в качестве единого оператора, который отвечает за создание и работу республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Речь идёт о камерах, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих нарушения правил дорожного движения и прочие административные правонарушения. Все они должны быть интегрированы в единую республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. В числе прочего такие камеры, как утверждают в “Белтехосмотре”, следят и за наличием действующего разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

[info_b]По данным предприятия, в августе 2024 года было выдано более 128 тыс. “допусков” - на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть из них - 82,2% - была выдана физическим лицам.

А вот если рассматривать общее количество разрешений, выданных с начала года,то по сравнению с аналогичным периодом 2023 года разрешений пока выдано меньше на 2,7% - всего 1 033 260разрешений.[/info_b]

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Какие штрафы грозят белорусам за отсутствие техосмотра?

В “Белтехосмотре” напомнили об ответственности за управление транспортным средством без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Она прописана в части 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и предусматривает штраф до 3 базовых величин (сегодня это 120 рублей) для физического лица.

Меньше водителям без пройденного техосмотра придётся заплатить, если нарушение зафиксирует камера на трассе - в этом случае водителю придёт так называемое “письмо счастья” из ГАИ на полбазовой (то есть на 20 рублей на данный момент).

А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа, наоборот, увеличится - до 5 базовых величин (200 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 базовых (80 рублей) - при фиксации камерой.

[info_b]Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 5 статьи 18.11 КоАП максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 базовых величин, или 400 рублей (при фиксации камерой – 5 базовых, или 200 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что “Белтехосмотр” весной этого года начал выдавать разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении сроком на три года, но только для новых машин.

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