Кубраков назвал категории белорусов, к которым ГАИ должна применять "жёсткие" меры

Опубликовано: 03.04.2024 15:02 , Обновлено: 03.04.2024

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что глава министерства Иван Кубраков провел инструктаж сотрудников ГАИ Минска. Там он заявил о необходимости "жёстких" мер по отношению к участникам дорожного движения. И речь не только о водителях.

“Обозначены принципиальное отношение к нарушителям и жесткие меры реагирования, особенно к водителям мотоциклов и пешеходам на средствах персональной мобильности ”, - говорится в сообщении министерства внутренних дел.

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В то же время, Иван Кубраков похвалил Госавтоинспекцию в снижении количества ДТП, погибших и раненых в них граждан, а также числа автоаварий по вине нетрезвых водителей.

“Столица должна быть впереди, здесь необходимо внедрять новации в сфере обеспечения дорожной безопасности. Если нужно - перенимайте опыт других стран”, - призвал Иван Кубраков.

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При этом министр внутренних дел призвал инспекторов ГАИ “сохранить правопорядок, который мы сегодня имеем в стране, и не допустить того, что происходит вокруг”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 22 декабря заявил, что законопроект “По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, принятый депутатами в первом чтении, позволит отправлять детей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости в спецшколы для реабилитации. Есть и другие важные изменения.

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