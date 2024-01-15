В ГАИ рассказали, кому из белорусских водителей можно ехать под запрещающие знаки

Опубликовано: 15.01.2024 17:13 , Обновлено: 15.01.2024

Что означает дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», известно всем, у кого есть права. Этот указатель ограничивает (запрещает) движение всем видам транспорта на участках, начинающихся сразу после установленного знака. Но за некоторым исключением. Итак.

В ГАИ Гродно напомнили, что запрет в данном случае не распространяется:

на маршрутные транспортные средства, если маршрут пересекает зону его действия;

на дорожно-эксплуатационный и коммунальный транспорт, спецтехнику с наклонной белой полосой на бортах;

автотранспорт обслуживающий торговые и иные предприятия, расположенные непосредственно в обозначенной знаком 3.2 зоне;

на личный транспорт, принадлежащий гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда. Вместе с тем такому транспорту надлежит въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее строго на ближайшем к месту назначения перекрестке;

на автомобили, управляемые инвалидами І и ІІ группы, а также ІІІ группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ТС, перевозящие таких инвалидов;

на инкассаторские спецавтомобили для сбора денежной выручки и перевозки ценностей с объектов, находящихся в зоне действия данного знака, при условии, что они не создают заторов.

За нарушение требования дорожного знака предусмотрен штраф от 1 до 5 базовых величин. Сегодня это от 40 до 200 рублей.

Ранее Телеграф рассказывал, что жители Борисова заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить “впереди ровная дорога”. Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.

В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит